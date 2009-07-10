ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Половина промышленников ушла от «Нафтогаза», в котором пишет, что только половина промышленных предприятий Украины будет в июле закупать газ у «Нафтогаза». В распоряжении издания оказался прогнозный баланс голубого топлива на текущий месяц. Согласно документу, общий объем потребления газа промышленностью в этот период ожидается на уровне 1,2 млрд. куб. м. Из этого количества «Нафтогаз» напрямую поставит предприятиям только 651,7 млн. Наибольшую часть промышленников у «Нафтогаза» отобрала «дочка» «Газпрома» — «Газпром сбыт Украина»…

http://delo.ua/news/109455/

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Также «Дело» в материале «Политическая нестабильность "заморозила" страхование импорта» пишет о том, что мировые кредитно-страховые корпорации отказываются страховать риски неплатежа сделки, осуществляемой при участии украинской импортирующей компании, ссылаясь на плохую макроэкономическую ситуацию и враждебную для инвестиций законодательную среду…

http://delo.ua/news/109423/

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«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках» подает результаты собственного исследования этого вопроса…

http://delo.ua/news/109453/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Операторам дали по нолям» пишет о том, что в Украине больше не будет нулевых тарифов на мобильную связь. В Нацкомиссии по вопросам регулирования связи считают, что подобные маркетинговые ходы операторов вводят абонентов в заблуждение и нарушают закон. Вчера НКРС ввела запрет на услуги, которые операторы позиционируют как бесплатные. В компаниях действия комиссии называют вмешательством в тарифную политику. Но если решение НКРС все же вступит в силу, на рынке будут установлены более прозрачные правила тарификации, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1201394

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«Коммерсант-Украина» в материале «Сергей Петрашко: санкции должны быть более мягкими» пишет, что в начале июня Кабмин неожиданно сменил главу одного из ключевых финансовых регуляторов – Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). Ее возглавил юрист Сергей Петрашко, который сразу же решил отменить предоставление рейтингового отчета при эмиссии ценных бумаг и упростил интернет-трейдинг. О своих ближайших планах, конфликте вокруг "Укртатнафты" и передаче участникам рынка части полномочий ГКЦБФР он рассказал в интервью изданию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1201380

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Виктор Ющенко борется за независимость» пишет о том, что Президент хочет лишить совет Нацбанка права ветировать решения правления, а также запретить депутатам, членам политических партий и бизнесменам входить в состав совета. Члены совета НБУ и народные депутаты, несмотря на то, что законопроект Ющенко разработан по просьбе МВФ, не намерены поддерживать документ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1201387

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«Экономические известия» в материале «Ивченко дошел до суда» пишут о том, что Национальный депозитарий нашел способ приостановить процесс объединения Межрегионального фондового союза (МФС) и Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ). Участники рынка считают действия руководства НДУ паникой…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180586

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Издание «Экономические известия» в публикации «Рада заберет себе пошлину» пишет о том, что парламент пока не планирует отменять 13% надбавку к импортным пошлинам, как того потребовала Всемирная торговая организация. Эксперты комментируют ситуацию…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180581

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«Газета по-киевски» в публикации «Лети, мажор, не стесняйся!» пишет – Кабмин так упростил правила полетов, что отныне над Украиной можно летать фактически бесконтрольно…

http://mycityua.com/articles/country/2009/07/10/085246.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Януковичу пожелали «со щитом или на щите» пишет – в четверг лидер Партии Регионов Виктор Янукович принимал поздравления от коллег с 59-м днем рождения. Поздравить лидера с праздником пришли не только однопартийцы. Среди гостей были замечены социалисты Александр Мороз и Николай Рудьковский…

http://www.segodnya.ua/news/14064106.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Три варианта последствий увеличения уставного фонда Нафтогаза...» пишет - увеличение уставного фонда Нафтогаза путем выпуска ОВГЗ является авральным решением, и радикально изменить ситуацию не сможет. А вот валютный рынок ждут потрясения…

http://economics.unian.net/rus/detail/16486

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Иван Куровский: на рынок недвижимости возвращаются спекулянты» подает интервью президента строительной компании “Житлобуд”, народного депутата (БЮТ) Ивана Куровского

http://economics.unian.net/rus/detail/16526

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «МакДональдз обещает: валютные колебания не подпортят украинцам вкус биг-маков» подает интервью директора по маркетингу МакДональдз в Украине Сергея Братусева

http://economics.unian.net/rus/detail/16539

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Почему в России не дешевеет бензин» пишет о том, что Антимонопольная служба РФ сильно досаждает российским нефтяникам. Настолько, что не выдержал даже глава «Лукойла» Вагит Алекперов: в конце концов активность ФАС приведет к введению регулируемых цен на бензин, пророчит он. В прошлом году ФАС оштрафовала четыре крупнейшие нефтяные компании на 6 млрд руб., но пока они отбиваются в судах и ни копейки не заплатили. Главная проблема вовсе не там, где ее видят автомобилисты. ФАС преследует нефтяников вполне эффективно - все дело в устройстве налогообложения нефти и нефтепродуктов в России...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/10/204359

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Издание «Известия» в публикации «Вокзал для своих» пишет о том, что ОАО "РЖД" вплотную занялось московскими вокзалами. В четверг было объявлено о приказе главы компании Владимира Якунина возвратить самому старому в Москве Ленинградскому вокзалу "историческое название" - Николаевский. Впрочем, вечером РЖД взяло свои слова обратно и устами пресс-службы уточнило: "Решение еще не принято, но оно обсуждается". При этом совместно с мэрией Москвы ведомство занялось наведением порядка на привокзальных площадях. В первую очередь возле вокзалов не хотят больше видеть караваны автобусов с глубоко провинциальными номерами. Как и частников-"бомбил"…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3130522/

(УНИАН)