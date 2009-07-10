Окружной админсуд Киева отказал Еханурову

Окружной административный суд Киева 9 июля отказал бывшему министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ, оспаривавшему законность своего увольнения Верховной Радой.

Как пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 114 от 10 июля), решение суда дает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО все основания подать в парламент представление о назначении нового министра обороны, как он это и обещал сделать ранее. Впрочем, в Секретариате Президента считают, что делать это не имеет смысла из-за блокирования работы ВР, отмечает издание.

Ю.ЕХАНУРОВ был уволен парламентом 5 июня – по постановлению, зарегистрированному народными депутатами Валерием ПИСАРЕНКО и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ). В пояснительной записке депутаты тогда указали, что основанием для увольнения министра служат результаты проверки деятельности Министерства обороны Главным контрольно-ревизионным управлением.

Главным аргументом в свою пользу Ю.ЕХАНУРОВ называл тот факт, что автором постановления о его увольнении выступила не премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, как того требует Закон "О Кабинете министров", а народные депутаты. Доводы, изложенные в исковом заявлении Ю.ЕХАНУРОВА о том, что в Законе "О Кабинете министров" содержится исчерпывающий перечень оснований для увольнения членов правительства, не произвели на суд должного впечатления. В частности, экс-министр настаивал, что парламент мог его уволить либо по представлению Президента, либо по представлению главы правительства, согласованному с Президентом, либо основываясь на личном заявлении министра об отставке.

Впрочем, напоминает газета, 14 декабря 2007 года Конституционный Суд уточнил, что Верховная Рада имеет право увольнять министра обороны и министра иностранных дел, назначаемых по представлению Президента, и без соответствующего представления главы государства. Видимо, именно это решение КС и стало основанием для того, чтобы суд отказал Ю.ЕХАНУРОВУ.

Как известно, Президент до сих пор не внес на рассмотрение парламента представление о назначении нового министра обороны. Сначала В.ЮЩЕНКО обещал сделать спустя неделю после снятия Ю.ЕХАНУРОВА. "Я подам кандидатуру министра завтра, но у меня нет ощущения, что ее поддержат глава правительства и ее политическая сила. Вопрос заключается только в верноподданности и лакействе будущего министра", – заявил 9 июня Президент, однако этого не сделал. Позже В.ЮЩЕНКО мотивировал невнесение в ВР новой кандидатуры министра тем, что Ю.ЕХАНУРОВ оспорил законность своего увольнения и вносить представление до решения суда "неэтично".

Как отмечает «Коммерсант», в парламенте активно обсуждаются две кандидатуры на пост главы оборонного ведомства: начальника Генштаба -главнокомандующего Вооруженными силами Сергея КИРИЧЕНКО и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, однако ни одна из кандидатур не получила одобрения всех депутатов.

В Секретариате Президента вопрос назначения нового главы Минобороны предпочитают не обсуждать, пишет газета. По словам заместителя главы Секретариата Президента, представителя Президента в Верховной Раде Игоря ПОПОВА, внесение Президентом соответствующего представления будет "напрямую зависеть от дееспособности парламента".

«Если парламент не может работать, то нет никакого смысла вносить представление. Зачем преждевременно "светить" человека, подставлять его под удары политиков и журналистов, если Рада не работает?», - сказал И.ПОПОВ.