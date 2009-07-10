ПР вновь заблокировала трибуну Рады
11:00, 10 июля 2009Разное
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Депутаты читают газеты
По состоянию на 10.15 сегодняшнее заседание Верховной Рады не началось.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции Партии регионов блокируют трибуну и правительственную ложу.
В президиуме нет ни одного народного депутата, но двери, ведущие к ней, заблокированы креслами.
Народные депутаты читают газеты и журналы и общаются между собой.
В сессионном зале присутствуют депутаты из всех фракций.
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