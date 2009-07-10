ПР вновь заблокировала трибуну Рады

По состоянию на 10.15 сегодняшнее заседание Верховной Рады не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции Партии регионов блокируют трибуну и правительственную ложу.

В президиуме нет ни одного народного депутата, но двери, ведущие к ней, заблокированы креслами.

Народные депутаты читают газеты и журналы и общаются между собой.

В сессионном зале присутствуют депутаты из всех фракций.