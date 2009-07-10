Последний день саммита G-8 посвящен борьбе с бедностью

Заключительный день саммита "восьмерки" пройдет в максимально широком формате - с участием сразу 28 стран и руководителей 8 международных организаций, в том числе Африканского союза, ООН, ВТО, МВФ, Всемирного банка, Международной организации труда, Международного энергетического агентства, ОЭСР.

День будет посвящен проблемам воздействия кризиса на развивающиеся страны, в том числе на страны Африки, борьбы с бедностью и продовольственной безопасности. Эти вопросы члены "восьмерки" сначала обсудят за рабочим завтраком с участием лидеров африканских стран, а продолжат - на заключительном рабочем заседании, сообщил ИТАР-ТАСС помощник президента РФ Сергей Приходько.

Расширенный состав участников дискуссий организаторы объясняют широким кругом вопросов в повестке дня, которые невозможно решить без участия представителей стран, которых эти проблемы касаются в наибольшей степени. "Решение вопросов о продовольственной безопасности в Африке невозможно без делегатов с этого континента", - подчеркнул ранее итальянский шерпа Джанпьеро Массоло.

Одной из тем, которую затронут лидеры государств, станет реализация "Целей развития тысячелетия", сформулированных в 2000 году. Они предполагают значительное повышение стандартов жизни и снижение в два раза числа бедного населения на планете к 2015 году. По мнению представителей ООН, "подавляющее большинство африканских стран далеки от их реализации".

"Многие государства находятся очень далеко от выполнения поставленных целей, в основном, потому что они не получают необходимую поддержку от мирового сообщества, - считают в ООН. - Достаточно сказать, что из 25 миллиардов долларов, которые должны были быть выделены за пять лет для развития государств Черного континента в соответствии с решением лидеров "большой восьмерки" в 2005 году, до конечного потребителя дошли лишь 3 миллиарда".

Особое внимание представители Организации намерены обратить на выполнение странами "восьмерки" обязательств по выделению средств для развития Африки. Расширенная "восьмерка" обсудит подходы к созданию единого глобального резерва продовольствия в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Участникам дискуссий предстоит выработать средства укрепления сельскохозяйственной политики, возможности увеличения государственных и частных инвестиций в сектор на международном, национальном и региональном уровнях, механизмы регулирования рынка продовольствия с привлечение новых технологий и последних научных достижений для обеспечения доступности и высокого качества продовольствия и воды. По итогам обсуждения, прогнозируют эксперты, будет принято совместное заявление лидеров "группы восьми" и стран Африки по водным ресурсам и санитарии, совместное заявление участников встречи в широком составе по продовольственной безопасности.

Последним общим мероприятием для всех участников саммита и приглашенных лидеров станет совместное фотографирование - уже третье по счету за три дня на одном и том же фоне - у большого панно с горным пейзажем и эмблемой саммита перед Домом переговоров. Итоги саммита подведет его хозяин Сильвио Берлускони на заключительной пресс-конференции.