Ющенко обжалует решение суда по НАТО и ЕЭП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обжалует решение Окружного административного суда Киева, который обязал его издать указ о проведении референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.

Как пишет «Украинская правда», об этом в четверг в эфире “5 канала” сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.

"Мы пока не получали официального решения и узнали об этом из неофициальных источников. Но, безусловно, Президент будет оспаривать это решение в апелляционном суде", – отметил И.ПОПОВ. Он объяснил такое решение тем, что оно "с правовой точки зрения небезупречное".

"У нас были, скажем, и претензии к суду, были просьбы и об отводе судьи, поскольку он как раз назначался перед этим процессом по представлению членов Партии регионов", – заметил И.ПОПОВ.

Также он добавил, что в политическом плане является нецелесообразным сейчас поднимать вопрос проведения такого референдума.

Как сообщал УНИАН, председатель совета центра «Правовое государство» Виктор МЕДВЕДЧУК выиграл суд у Президента В.ЮЩЕНКО относительно референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство. По сообщению центра, 2 июля Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск В.МЕДВЕДЧУКА к В.ЮЩЕНКО. Суд признал противоправной и незаконной бездеятельность главы государства в вопросе провозглашения всеукраинского референдума, а также обязал Президента провозгласить соответствующий референдум путем издания указа.