Китай в июне замедлил падение экспорта

Китайский экспорт в июне продолжил снижение, однако более медленными темпами, чем месяцем ранее, сообщает в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Главного таможенного управления страны.

Объем экспорта снизился в июне на 21,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 95,41 миллиарда долларов. В мае текущего года падение экспорта превысило 26%. Показатели импорта составили в июне 87,16 миллиарда долларов, что на 13,2% меньше, чем в прошлом году. Под влиянием мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося осенью прошлого года, объемы экспорта китайской продукции за рубеж снижаются в течение восьми последних месяцев. Так, по данным таможни, за первые четыре месяца нынешнего года объем внешней торговли Китая составил 599,4 миллиарда долларов, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. За этот период экспорт уменьшился на 20,5%, импорт - на 28,7%.

Объем внешней торговли КНР в 2008 году достиг 2,56 триллиона долларов, при этом экспорт составил 1,43 триллиона долларов. В 2007 году доля Китая в общем объеме мирового экспорта составила 8,8%, он занял второе место в мире, уступив лишь США. При этом по некоторым показателям, например, экспорту овощной продукции, Китай занимает лидирующую позицию в мировом экспорте.

Крупнейшим торговым партнером Китая является ЕС. В 2008 году торговый оборот между Китаем и ЕС составил 326,4 миллиарда евро с торговым дефицитом ЕС. По данным 2008 года, доля экспорта в общем объеме ВВП страны превысила 30%.