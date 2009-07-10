В 2009г. Украина и ЕС не успеют подписать Соглашение об ассоциации

- Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ констатирует, что в этом году Украина и Европейский Союз не успеют подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом он сказал в интервью газете "Левый берег", опубликованном сегодня.

В частности, комментируя то, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется уже осенью подписать этот документ, К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что для него как для переговорщика "основным является качество и содержательность соглашения. Насколько оно будет обеспечивать интересы украинской стороны в политической части, интересы нашей национальной безопасности, насколько оно будет учитывать наш экспортный потенциал и защищать интересы национального товаропроизводителя в торгово-экономической части. Никакие временные рамки для меня не являются указателем, хотя в то же время переговорный процесс должен проходить таким образом, чтобы не было никаких промедлений, чтобы этот процесс был динамичным и не замыкался на каком-то проблемном вопросе".

По словам заместителя руководителя МИД, европейские партнеры поддерживают этот подход. Комиссар Еврокомиссии Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР также отметила, что для ЕС важным является прежде всего качество соглашения.

На вопрос "Когда вы сможете этот процесс завершить?", К.ЕЛИСЕЕВ сказал: "Тогда, когда увидим, что соглашение отвечает указанным выше критериям. К тому же, переговорный процесс, с одной стороны, рутинный, а с другой – довольно требовательный относительно времени. Обсуждаются очень многие детали. Это соглашение будет наиболее амбициозным по сравнению существующими или существовавшими в юридической практике Евросоюза. Даже если вы сейчас сравните его согласованные части с европейскими соглашениями об ассоциации, которые были подписаны в начале 1990-х годов с Чехией, Польшей или Венгрией, то наш документ идет намного дальше, он амбициознее и более подробный. Конечно, это требует много работы, усилий экспертов".

К.ЕЛИСЕЕВ подчеркнул, что соглашение заключается не на год и не на два. По его убеждению, "в этой ситуации лучше на полгода дольше поработать и улучшить соглашение, чем поспешно его подписать исходя из определенных политических соображений, а затем через несколько лет из-за этого страдать. Это та ситуация, когда лучше семь раз отмерять. Кроме того, не забывайте: это соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом. Если оно будет не в интересах Украины, то его никто не ратифицирует. Как следствие, все переговорные усилия будут сведены на нет".

По словам заместителя министра иностранных дел, "мы априори не можем подписать это соглашение до конца года. Хотя бы по техническим причинам. Чтобы в декабре его подписать, мы должны были 1 июля уже завершить переговоры. А еще продолжается переговорный процесс относительно зоны свободной торговли. Потом, не забывайте, в ЕС только что состоялись выборы в Европарламент, сейчас происходят изменения в составе в Еврокомиссии, которая является ключевым переговорщиком с Украиной. То есть существует множество факторов, которые накладываются и делают невозможным подписание соглашения до конца этого года. Желательно также, чтобы ЕС решил вопрос своей новой конституции – Лиссабонского договора".

Конечно, говорит К.ЕЛИСЕЕВ, "нам бы хотелось завершить переговоры в кратчайшие сроки. Но, к сожалению, есть обстоятельства, которые в известной мере влияют на этот процесс. Я бы не хотел уже говорить о недостаточно удовлетворительном финансировании, сужающем возможности для ускорения переговорного процесса".

Он отметил, что в эти дни в Киеве проходит переговорный процесс относительно зоны свободной торговли. Это так называемая четвертая рабочая группа. Она продлится в рамках семи рабочих групп в течение недели. "Затем эксперты разъезжаются, анализируют все предложения. Там очень много непростых вопросов... Мы могли бы подписать соглашение в декабре, но в ущерб собственным интересам", - подытожил К.ЕЛИСЕЕВ.