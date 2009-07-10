Главное на 10 июля (день)

Хроника дня

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Главные новости певой половины дня: МВФ рекомендует увеличить 3-й транш для Украины до 3,3 млрд. долл.; МВФ согласился с ростом дефицита бюджета Украины с 4 до 6% ВВП; вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ возглавит мониторинговый комитет для имплементации договоренностей С МВФ; Минфин разрабатывает меры по сокращению расходов без пересмотра госбюджета; РФ с 1 августа может увеличить экспортную пошлину на нефть

МВФ рекомендует увеличить 3-й транш для Украины до 3,3 млрд. долл Международный валютный фонд будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины до 3,3 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров сообщила председатель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«Мы сейчас начинаем процесс, который называется процесс предоставления документов Совету исполнительных директоров, мы сформулируем свои рекомендации для руководства МВФ, для исполнительных директоров, чтобы завершить второй пересмотр программы», - сказала она.

По словам Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, следующий транш планируется предоставить в размере 3,3 млрд. долларов.

Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ заметила, что дискуссия по этому вопросу была долгой и иногда сложной, требовала сложных политических решений.

«Однако мы достигли так называемого согласия на техническом уровне», - отметила она.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. дол.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. дол. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша а размере 1,5 млрд. дол. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. дол., четвертый, – 3,8 млрд. дол.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.

МВФ согласился с ростом дефицита бюджета Украины с 4 до 6% ВВП

Миссия Международного валютного фонда согласилась с увеличением дефицита бюджета Украины с 4 до 6% от ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководителm миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Вместе с изменением прогноза темпов экономического развития был пересмотрен и показатель дефицита бюджета, который был расширен с 4 до 6% ВВП», - сказала она.

По словам Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, в увеличенном параметре дефицита бюджета отражен дефицит баланса НАК «Нафтогаз Украины».

«Министерство финансов сейчас отрабатывает фискальные меры, которые позволят ограничить этот показатель на уровне 6% для того, чтобы не нарушить фискальную стабильность», - пояснила Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Представитель МВФ также сообщила, что в результате пересмотра программы сотрудничества изменен прогноз темпов экономического развития. В частности, по ее словам, темпы падения развития экономики увеличены с 8% до 14%.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила, что в результате корректировки программы украинское правительство взяло на себя обязательство о ежеквартальной корректировке тарифов, которое будет заполнено более мощной системой социальной защиты.

Представитель МВФ также сообщила, что для сбалансирования финансового состояния «Нафтогаза» правительство Украины проводит активный диалог с другими международными организациями для того, чтобы урегулировать проблему структурных дисбалансов, которые образовались в работе компании.

«Кроме того, мы договорились, что в преддверии президентских выборов не будут нарушаться обязательства по соблюдению тех фискальных показателей, на которые ориентируется эта программа (сотрудничество с МВФ)», - сообщила Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Минфин разрабатывает меры по сокращению расходов без пересмотра госбюджета

Министерство финансов Украины разрабатывает меры по сокращению бюджетных расходов, которые не потребуют внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя итоги работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

«Мы взяли на себя обязательства принять меры дополнительного характера, принять меры фискального характера по сбалансированию бюджета», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, эти меры будут сконцентрированы на усилении администрирования таможенной и налоговой служб.

«Кроме того, эти меры касаются сокращения расходов, в том числе по сокращению капитальных вложений, по другим программам, по использованию определенных субсидий, оптимизации госзаказа, также налоговых льгот и преференций», - сказал и.о. министра финансов.

И.УМАНСКИЙ сообщил, что меры по сбалансированию бюджета планируется рассмотреть на ближайшем заседании правительства. По его словам, с учетом политической ситуации меры по сокращению бюджетных расходов будут утверждаться постановлениями правительства.

При этом он подчеркнул, что правительство в третьем квартале обеспечит выполнение всех социальных обязательств правительства.

«Ситуация в четвертом квартале зависит от развития кризиса, и, безусловно, если мы выйдем на позитивную динамику на внешних рынках, я думаю, что четвертый квартал мы также сможем обеспечить без пересмотра государственного бюджета», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Он уточнил, что правительство намерено обеспечить финансирование социально защищенных статей бюджета, в том числе и за счет использования внешних заимствований.

Выполнение договоренностей с МВФ будет мониторить комитет во главе с Немырей

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ возглавит мониторинговый комитет для имплементации договоренностей, достигнутых в ходе работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы договорились о необходимости создания мониторингового комитета высокого уровня, который по общему согласию поручено возглавить мне, и в состав которого войдут представители Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономики и представители Президента», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, работа комитета будет заключаться в обеспечении надлежащей прозрачности, четкости в организации процесса имплементации договоренностей, достигнутых в результате второго пересмотра программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

«Второй важной функцией комитета будет обеспечение надлежащей качественной коммуникации среди участников процесса и Международным валютным фондом», - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что правительство рассматривает создание мониторингового комитета как важный инструмент для достижения и соблюдения консенсуса, необходимого для имплементации договоренностей с МВФ.

МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине на 2009 г. до 13% Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине на 2009 год до 13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«В лучшую сторону пересмотрен прогнозный годовой показатель инфляции, то есть по прогнозам, которые сейчас обновлены, инфляция в Украине будет меньше, чем ожидалось в связи с мировым финансовым кризисом. Если предыдущий прогноз составлял 16%, то после пересмотра он составит 13%», - сказала она.

Международный валютный фонд в апреле т.г. ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 год с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 год МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

По данным Госкомстата, инфляция в Украине в июне т.г. составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе-июне 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

ТЭК: РФ с 1 августа может увеличить экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа может вырасти до 220-224 доллара за тонну с 212,6 доллара за тонну, установленных с 1 июля, сообщил РИА Новости замначальника отдела таможенных платежей Минфина Александр Сакович на основе мониторинга цен на нефть марки Urals с 15 июня по 9 июля включительно.

По его словам, средняя цена на нефть в этот период (без трех торговых дней) сложилась на уровне 66,64 доллара за баррель. "Учитывая ситуацию июля (цены на нефть падают - ред.), можно предположить, что цена в оставшиеся три дня будет лежать в интервале 57-62 долларов за баррель. Тогда окончательная цена может выглядеть как 65,3-66 долларов за баррель. В этом случае пошлина будет лежать в интервале 220-224 долларов за тонну", - сказал Сакович.

Таким образом, повысятся и пошлины на нефтепродукты. Пошлина на светлые нефтепродукты может составить 161-163 доллара за тонну (против 155,5 доллара в июле), на темные - 87-88 долларов за тонну (против 83,8 доллара), прогнозирует Сакович. Он считает маловероятным сохранение пошлин на нефть и нефтепродукты на июльском уровне в условиях продолжающегося снижения цен на нефть. "Чтобы пошлина на нефть осталась на прежнем уровне в 212,6 доллара за тонну, нужно чтобы в оставшиеся три дня нефть упала до 45 долларов за баррель, что маловероятно", - заключил чиновник Минфина.

Мировые цены на нефть в июле начали падать, и к настоящему моменту вплотную приблизились к 60 долларам за баррель.

Shell может закрыть один из НПЗ в Канаде

Royal Dutch Shell Plc может продать или закрыть нефтеперерабатывающий завод в Канаде Montreal East, сообщает Рейтер.

Еще один вариант - превращение НПЗ в терминал, добавил представитель компании. По его словам, решение о судьбе завода мощностью 130.000 баррелей в сутки будет принято в ближайшие месяцы.

Montreal East открылся в 1933 году, сейчас там работают 500 человек. В Канаде у Shell также есть НПЗ в городах Эдмонтон в провинции Альберта и Сарния в провинции Онтарио.

Последние несколько лет Shell сокращает нефтепереработку в ряде регионов, например в Европе, где компания не ожидает роста потребления нефтепродуктов.

По мнению президента консалтинговой компании MJ Ervin & Associates Майкла Эрвина, решение Shell по поводу Montreal East связано со снижением прибыли от нефтепереработки во всей отрасли и избыточным предложением топлива на востоке Канады. Эрвин считает, что в нынешних условиях компании будет трудно найти покупателей на НПЗ.

В прошлом году Shell отказалась от планов строительства НПЗ в провинции Онтарио, сославшись на тяжелую ситуацию на рынке и высокую стоимость строительства.

(Джеффри Джоунс и Том Бергин. Перевел Денис Пшеничников. Редактор Татьяна Мосолова)

Казахстан запустит первую нитку газопровода в Китай в ноябре

Казахстан намерен запустить первую нитку газопровода в Китай в ноябре 2009 года, сказал журналистам генеральный директор компании Азиатский газопровод Беимбет Шаяхметов, передает Рейтер.

Строительство газопровода Казахстан-Китай (AGP) представляет собой систему, состоящую из двух параллельных ниток общей протяженностью 1.304,5 километра, и является частью проекта строительства газопровода Центральная Азия (CAGP), который позволит транспортировать природный газ из Туркмении через Узбекистан и Казахстан в Китай.

"Конец ноября 2009 года - первый газ пойдет", - сказал Шаяхметов.

"В 2010 году планируется транспортировать 4,5-5 миллиардов кубометров газа... транзитом из Туркмении", - добавил он.

По словам Шаяхметова, на первом этапе газ будет поступать только из Туркмении, но "ведутся переговоры с Узбекской стороной" о возможной транспортировке газа в Китай.

В феврале 2009 года Туркмения приступила к строительству своей части газопровода. Узбекистан возводит 530- километровый участок на своей территории с лета прошлого года.

Общая стоимость строительства казахстанской части газопровода составляет $7,5 миллиарда долларов, из которых, по словам Шаяхметова, $4 миллиарда уже использованы. Все средства проекта заемные и предоставлены Банком развития Китая.

В рамках этого проекта Казахстан намерен в июле 2010 года завершить строительство собственного газопровода, который позволит подключить к трубе месторождения Казахстана, сосредоточенные на западе страны.

По данным подрядчика проекта компании КазСтройСервис, пропускная способность ниток газопровода составит 30 миллиардов кубометров в год. Объем поставок в Китай в 2010 году составит 13 миллиардов кубометров и увеличится до 30 миллиардов к концу 2013 года.

При этом до 10 миллиардов кубометров в год будут использованы для обеспечения газом южных регионов Казахстана.

Связь: НКРС запретила устанавливать нулевые тарифы на мобильную связь

В Украине больше не будет нулевых тарифов на мобильную связь.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№114 от 10 июля), в Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) считают, что подобные маркетинговые ходы операторов вводят абонентов в заблуждение и нарушают закон.

Вчера НКРС ввела запрет на услуги, которые операторы позиционируют как бесплатные. В компаниях действия комиссии называют вмешательством в тарифную политику. Но если решение НКРС все же вступит в силу, на рынке будут установлены более прозрачные правила тарификации, считают эксперты.

Отныне операторам мобильной связи запрещено устанавливать нулевую стоимость на услуги и использовать эту информацию в рекламе. "Нулевых тарифов нет и быть не может. В законе «О телекоммуникациях» сказано, что тарифы не могут быть ниже себестоимости. Это очевидный демпинг", – заявила член Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Людмила АРТЮШЕНКО. НКРС дала операторам время пересмотреть тарифную политику и рекламные кампании – до 1 сентября. Если требования не будут выполнены, в комиссии обещают обратиться в Антимонопольный комитет.

Теперь компании лишатся одного из ключевых инструментов влияния на абонентов, говорит вице-президент ИК Dragon Capital Максим НЕФЬОДОВ: "Рынок станет более цивилизованным, а абонентам будет проще разобраться в тарифах". Он прогнозирует, что теперь операторы будут устанавливать высокую цену первой минуты разговора, стимулируя абонентов говорить дольше – так поступили некоторые российские компании. Впрочем, аналитик GfK Ukraine Глеб ВЫШЛИНСКИЙ не исключает, что операторы попробуют обойти запрет НКРС. "Коммуникация нулевых тарифов чрезвычайно важна для МТС и «Астелита». Ноль намного привлекательнее, чем 3 или 5 копеек, он дает ощущение бесплатности", – отмечает он.