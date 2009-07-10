Кивалова и Курилич назначены представителями Киеврады

Юрист Татьяна КИВАЛОВА, дочь народного депутат Сергея КИВАЛОВА, и адвокат Мирон КУРИЛИЧ стали представителями Киеврады в квалификационной комиссии судей административных судов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании сессии Киеврады вчера, 9 июля. За поддержку этих кандидатур проголосовали 67 из 114 присутствующих в сессионном зале депутатов горсовета.

Вчера депутаты во второй раз рассматривали соответствующий проект решения о назначении членов квалификационной комиссии судов, поскольку кандидатуры, предложенные в нем, вызывали среди депутатов длительные споры. Впервые проект предлагалось рассмотреть на прошлом заседании сессии, которое состоялось 21 мая. Именно в ходе рассмотрения этого проекта решения депутаты не смогли достичь компромисса, и заседания было закрыто.

В этот четверг по проекту решения на заседании депутаты вновь выражали противоречивые мнения.

В свою очередь, глава профильной комиссии Киеврады - по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Виталий ПАВЛИК отметил, что в комиссии поступило 9 предложений о назначении членов квалификационной комиссии.

«Это предложение Олеся Станиславовича (ДОВГОГО) в отношении Татьяны КИВАЛОВОЙ. Это предложение начальника юридического управления в отношении Бронислава СТИЧИНСКОГО (заместитель председателя КГГА). Предложение Блока Кличко в отношении Валерия КАРПУНЦОВА. Соответствующие заявления есть в отношении Павла ГРЕЧКОВСКОГО (Блок Черновецкого), Мирона КУРИЛИЧА (Блок Черновецкого), Юрия ДМИТРИКА (БЮТ), Дмитрия КАЗАКОВА (ГАК), Сергея КОЗИРЯ (БЮТ) и Алексея РЕЗНИКОВА (Блок Катеринчука). Наша комиссия рассматривала на двух заседаниях этот вопрос и единогласно консенсусом приняла решение рекомендовать в состав квалификационной комиссии судей Мирона КУРИЛИЧА, поскольку он проявил себя как профессионал, который работал последние полгода в названной комиссии”, - сообщил В.ПАВЛИК.

По его словам, в то же время кандидатура Т.КИВАЛОВОЙ не набрала одного голоса в поддержку. А была поддержана кандидатура Б.СТИЧИНСКОГО.

Таким образом, по его словам, однозначно комиссия Киеврады поддерживает кандидатуру М.КУРИЛИЧА, а в отношении второй кандидатуры депутатам предлагается определиться самостоятельно.

О.ДОВГИЙ предложил проголосовать за подготовленный проект решения о назначении М.КУРИЛИЧА и Т.КИВАЛОВОЙ членами квалификационной комиссии судей административных судов, а в случае отказа депутатов поддержать его, предложить на утверждение другие кандидатуры. Проект решения набрал необходимое количество голосов депутатов.

Справка УНИАН. В соответствии с законом «О судоустройстве Украины», в системе судоустройства Украины образован постоянно действующий орган - квалификационная комиссия судей административных судов Украины. Задачи квалификационной комиссии - обеспечение формирования корпуса профессиональных судей, способных квалифицированно, добросовестно и беспристрастно осуществлять правосудие, а также рассмотрение вопросов о дисциплинарной ответственности судей и о предоставлении заключений об освобождении судьи от должности.

В состав квалификационной комиссии входят 11 судей, которые имеют высшее юридическое образование, а именно: 6 судей, избранных в состав квалификационной комиссии в соответствии с требованиями данного закона; 2 представителя от Министерства юстиции Украины; 2 представителя, уполномоченных соответствующим областным (Киевской городской) советом по местонахождению квалификационной комиссии судей и 1 представитель от Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.