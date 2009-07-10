Соглашение о ЗСТ в этом году подписано не будет

Соглашение между Европейским Союзом и Украиной о зоне свободной торговли в этом году подписано не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА на встрече с бизнесменами в донецком филиале Европейской Бизнес Ассоциации.

Он напомнил, что после вступления Украины во Всемирную торговую организацию украинское правительство заявило о цели подписать с ЕС договор о зоне свободной торговли до конца 2009 года.

«Сегодня можно говорить о том, что сделано и, я думаю, что это соглашение не будет подписано до конца 2009 года», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

По его словам, предложение Украины подписать пакет документов «без торгового компонента» не может быть принято, поскольку этот компонент «является важнейшим элементом этого соглашения».

«Я думаю, что это будет невозможно. Мандат Европейской комиссии требует для обсуждения полный пакет документов, и мы не имеем права рассматривать документы в отрыве друг от друга», - указал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он отметил, что повсюду в Украине видит широкую поддержку евроинтеграционным целям – «и со стороны власти, и со стороны населения». «Но бизнес-климат в Украине и инвестиционный климат далек от идеального, он неблагосклонен ни к бизнесу, ни к инвесторам», - констатировал глава Представительства Еврокомиссии.

По его мнению, Украина может достичь прогресса в евроинтеграционных устремлениях, поскольку «основные политические силы - и правительство, и парламент высказывают в этом единые позиции». «Но для достижения этих целей необходимо сотрудничество всех ветвей власти – Президента, премьер-министра и парламента», - акцентировал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он напомнил, что для свободного экспорта нужно производить товары по стандартам ЕС, однако Украина выполнить это требование пока не может. «Возможно, сталь, которую вы производите, соответствует стандартам Евросоюза, однако, если говорить о сельскохозяйственной продукции, то вы не способны ее экспортировать», - заметил Ж.ТЕЙШЕЙРА. При этом он посетовал, что в сельском хозяйстве Украины не произошло никаких изменений, «чтобы эта отрасль превратилась в сельско-индустриальную».

Глава Представительства Еврокомиссии уверен, что Украина должна стимулировать реформы, чтобы соответствовать стандартам ЕС.

«Эти реформы позволят внедрить в экономику Украины те правила, по которым мы работаем в Европе. Наша экономика основана на правилах, на верховенстве закона, и одна из задач договора – обеспечить Украине конкуренцию, которая основана на правилах. Эти правила нужно внедрять, и для нас важно, сможет ли Украина это сделать», - подчеркнул Ж.ТЕЙШЕЙРА.

По его мнению, обсуждение документов по зоне свободной торговли займет еще один год. «Но мы не торопимся, поскольку уверены, что именно Украине необходим этот документ, и Украина должна быть заинтересована в подписании этого документа, поскольку он содержит перечень реформ, которые необходимы стране», - полагает глава Представительства Еврокомиссии.

«Если в Украине нет стабильности и желания лидеров страны внедрять процесс реформ, это касается не Евросоюза, это касается самой Украины. Евросоюз хочет видеть Украину стабильной и процветающей страной», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ заявил, что к октябрю должен быть готов промежуточный технический документ по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.