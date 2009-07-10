Ющенко поручил ежегодно готовить Национальный доклад

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил ежегодно до 1 марта готовить Национальный доклад о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине.

Об этом говорится в указе, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

В частности, внесены изменения в Указ от 22 июня 2009 года «О стимулировании развития предпринимательской деятельности в условиях мирового финансового кризиса», в соответствии с которыми Государственному комитету Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Национальному институту стратегических исследований при участии Национальной академии наук Украины, научных учреждений и организаций, общественных объединений и международных организаций поручено обеспечивать ежегодную подготовку до 1 марта Национального доклада о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине и представлять его соответствующим органам.