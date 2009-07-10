Польша поддерживает принцип паритетности городов

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявляет, что Польша поддерживает принцип паритетности количества городов, принимающих Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТУСК заявил сегодня в Киеве в ходе третьего заседания Украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«С точки зрения Польши, сохранение формата «4+4» - это не только вопрос нашей солидарности, не только вопрос оценки усилий обеих сторон, но и также, очевидно, интерес двух стран, в том числе и Польши», - сказал Д.ТУСК.

При этом премьер Польши подчеркнул, что главной задачей польской и украинской сторон, а также государственных чиновников двух стран является не только подготовка городов к чемпионату, но и солидарная аргументация в пользу этого формата в УЕФА.

В связи с этим Д.ТУСК предложил сегодня в рамках заседания комитета подписать совместную декларацию о единстве позиции и представить ее в УЕФА.

«Нам необходимо еще раз твердо и четко определиться, что Польша и Украина проводят Евро-2012 в формате «4+4». Это означает – четыре польских города и четыре украинских города, причем начало чемпионата проводится в Польше, а финальная, заключительная часть чемпионата проводится в Киеве, на центральном стадионе «Олимпийский», - почеркнула, в свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.