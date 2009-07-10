Член Исполкома УЕФА, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС призывает польских чиновников отказаться от заявлений о несостоятельности Украины при подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС заявил сегодня в ходе третьего заседания Украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Мы никогда не ставили под сомнение то, что Польша может надлежащим образом подготовиться к турниру, и я прошу таким же образом уважительно относиться к украинской стороне», - сказал Г.СУРКИС.

Президент ФФУ также считает целесообразным подписать межправительственное соглашение о единой информационной политике, сопровождающей в обеих странах процесс подготовки к Евро-2012.

«Нам не стоит стыдиться такого термина как «информационная дисциплина», поскольку именно из-за ее отсутствия наши оппоненты регулярно манипулируют резонансными заявлениями власть имущих», - сказал он.

Г.СУРКИС считает, что соглашение о единой информационной политике должно быть подписано на межправительственном уровне.