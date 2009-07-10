Голубченко хочет демонтировать киоски в Шевченковском районе

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО назвал Шевченковский район столицы наихудшим из-за огромного количества установленных МАФов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“Откровенно скажу: я Шевченковский район считаю наихудшим по МАФах. Я бы действительно такую фразу “не занимается район МАФами” перефразировал на “очень красиво занимается”. Нет там МАФов, установленных без разрешения. Дает разрешения тихонько. Может, для того, чтобы как-то улучшить ситуацию с бюджетом в районе. Но то, что там делается, – это ненормально для города”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, комментируя рассмотрение на сегодняшнем заседании коллегии КГГА вопроса по благоустройству Шевченковского района.

Урегулировать вопрос МАФов столичная власть намеревается в ближайшее время. «Мы это будем вместе делать (с руководством района - УНИАН)», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

“Нужно обследовать, давать предписания и демонтировать. И мы это будем делать, и будем поручать районному предприятию. И оно должно выполнять решение”, - отметил он.