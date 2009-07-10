Курс НБУ на 13.07.09

Официальный курс НБУ на 13.07.09100 USD США – 762.44 (10 июля – 762.2400) 100 EUR – 1059.8678 (10 июля – 1066.3738 ) 10 RUR – 2.3800 (10 июля – 2.3904) Учетные курсы банковских металлов на 13.07.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-69382.04 (10 июля-69725.90)961 XAG 10 Серебро-962.96 (10 июля-982.53)962 XPT 10 Платина-84325.86 (10 июля-84837.31)964XPD10 Палладий-17841.10(10 июля-18141.31)

Официальный курс НБУ на 13.07.09 100 USD США – 762.44 (10 июля – 762.2400) 100 EUR – 1059.8678 (10 июля – 1066.3738 ) 10 RUR – 2.3800 (10 июля – 2.3904) Учетные курсы банковских металлов на 13.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69382.04 (10 июля-69725.90) 961 XAG 10 Серебро-962.96 (10 июля-982.53) 962 XPT 10 Платина-84325.86 (10 июля-84837.31) 964XPD10 Палладий-17841.10(10 июля-18141.31)

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