ГЛАВНОЕ на 10 июля (вечер)

Финансовый рынок

Министерство финансов Украины разрабатывает меры по сокращению бюджетных расходов, которые не потребуют внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя итоги работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

«Мы взяли на себя обязательства принять меры дополнительного характера, принять меры фискального характера по сбалансированию бюджета», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, эти меры будут сконцентрированы на усилении администрирования таможенной и налоговой служб.

«Кроме того, эти меры касаются сокращения расходов, в том числе по сокращению капитальных вложений, по другим программам, по использованию определенных субсидий, оптимизации госзаказа, также налоговых льгот и преференций», - сказал и.о. министра финансов.

И.УМАНСКИЙ сообщил, что меры по сбалансированию бюджета планируется рассмотреть на ближайшем заседании правительства. По его словам, с учетом политической ситуации меры по сокращению бюджетных расходов будут утверждаться постановлениями правительства.

При этом он подчеркнул, что правительство в третьем квартале обеспечит выполнение всех социальных обязательств правительства.

«Ситуация в четвертом квартале зависит от развития кризиса, и, безусловно, если мы выйдем на позитивную динамику на внешних рынках, я думаю, что четвертый квартал мы также сможем обеспечить без пересмотра государственного бюджета», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Он уточнил, что правительство намерено обеспечить финансирование социально защищенных статей бюджета, в том числе и за счет использования внешних заимствований.

С 6 по 10 июля средний курс покупки доллара в украинских банках уменьшился на 13 коп. и сегодня составляет 7,69 грн./долл., продажи – на 14 коп. – до 7,76 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро уменьшился на 18 коп. – до 10,79 грн./евро, продажи – на 23 коп. – до 10,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках с 6 по 10 июля почти не изменился и составляет сегодня 0,2312/0,2495 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки сегодня покупают доллары в среднем на 11 коп. дешевле, чем 6 июля, – по 7,69 грн./долл., продают – на 15 коп. дешевле – по 7,75 грн./долл.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,72 грн./евро (уменьшился на 14 коп.), продажи – 10,89 грн./евро (на 23 коп.).

Курс покупки российского рубля в киевских банках с начала недели уменьшился незначительно и составляет в среднем 0,2296/0,2513 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,65/7,75 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,78 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,75 грн., евро – 10,75/10,89 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Национальный банк Украины определил периодичность валютных интервенций на межбанковском валютном рынке в третьем квартале текущего года.

Это предусмотрено постановлением правления НБУ (№382 от 2 июля т.г.) «О валютных интервенциях Национального банка Украины в ІІІ квартале 2009 года», выдержка из которого размещена на официальном сайте регулятора.

Согласно постановлению, по единому курсу интервенции будут проводиться каждый понедельник, а во вторник и четверг – в зависимости от ситуации на валютном рынке. В форме валютных аукционов – каждую среду в долларах США, в пятницу – в других валютах.

Национальный банк Украины 15 июля проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 17 июля – по продаже евро.

Об этом говорится в письмах НБУ коммерческим банкам, текстом которых располагает УНИАН.

В документах указывается, что минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. для аукциона 15 июля и 10 тыс. евро для аукциона 17 июля. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 15 и 17 июля, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

Национальный банк Украины отмечает всплеск спроса на иностранную валюту в конце июня, что сопровождалось соответствующими изменениями курса гривни. Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, с целью уравновесить ситуацию на валютном рынке и уменьшить ситуативный дефицит иностранной валюты НБУ активизировал валютные интервенции на межбанке.

Кроме того, с начала июля состоялось три аукциона по продаже валюты для населения с целью погашения валютных кредитов, на которых было продано 19,65 млн. долл. США и почти 15 тыс. евро.

«В результате задействованных мер на валютном рынке сформировался тренд на курсовое усиление гривни: на межбанковском рынке гривня относительно доллара США подорожала с 7,68 грн./долл. США до 7,64 грн./долл. США, на наличном его сегменте курс гривни по продаже долларов США укрепился с 7,84 грн./долл. США до 7,76 грн./долл. США», - отмечено в сообщении.

С начала июля состоялось и укрепление официального курса гривни к основным валютам: к доллару США - на 0,1% - до 7,6224 грн./долл., к евро - на 0,85% - до 10,66 грн./євро, а к российскому рублю - на 2,51% - до 2,39 грн./10 рублей.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины продал 842 тыс. швейцарских франков по курсу 7,01 грн. за франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, в аукционе приняли участие такие банки: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк», АО «Укрэксимбанк» и ОАО «Универсал Банк».

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-мае 2009 года против января-мая 2008 года уменьшился на 82% - до 9 млрд. 672,8 млн. грн., против января-апреля 2009 года вырос на 10,4%.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, прибыль от обычной деятельности до налогообложения за указанные периоды, соответственно, уменьшилась на 19,6% и увеличилась на 18,3%, убытки - выросли в 3 раза и на 20,1%.

По данным Госкомстата, в январе-мае т.г. прибыль получили 54,4% всех предприятий страны - они завершили период с финрезультатом 55 млрд. 491,3 млн. грн.

С убытком январь-май т.г. завершили 45,6% предприятий Украины, их финрезультат составил 45 млрд. 818,5 млн. грн.

В январе-мае т.г. против аналогичного периода 2008 года доля убыточных предприятий Украины увеличилась на 11,4 п. п., против января-апреля 2009 года - уменьшилась на 0,5 п. п.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6580/7,6730, к 12:00 цены незначительно снизились - 7,6575/7,6675. А к закрытию ценовые уровни ушли вверх - 7,6720/7,6820 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:15 НБУ объявил о проведении аукциона по продаже швейцарских франков по курсу – 7,0100.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2374/0,2382, к 12:00 цены снизились 0,2372/79. К закрытию торгов цены понизились 0,2365/0,2373. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6300 (+0,8025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно широком диапазоне 1,3879/1,4001. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6360/10,6715, к 12:00 сузился спрэд 10,6455/10,6645. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,6590/10,6805.

Подготовка к Евро-2012

Польша не планирует менять Украину на другого партнера по организации и проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил польским журналистам глава польского правительства Дональд ТУСК, который сегодня в Киеве принимает участие в третьем заседании украинско-польского комитета по делам подготовки и проведения финала Евро-2012.

«... Буду заверять украинскую сторону, что с нашей точки зрения ничего не изменилось – хотим вместе с Украиной подготовить Чемпионат Европы», - сказал Д.ТУСК, слова которого цитирует компания PL.2012, координирующая подготовку Польши к Евро-2012.

Д.ТУСК заверил, что Польша тщательным образом подготовится к чемпионату и выразил надежду, что Украина, которая сейчас страдает от последствий мирового экономического кризиса, также успеет на должном уровне подготовиться к Евро-2012.

«В интересе региона, Польши и Украины есть то, чтобы данный проект мы вместе довели до конца», - сказал он.

Украина и Польша выиграли право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года.

С того времени не прекращаются спекуляции, что украинцы с поляками не успеют подготовиться, и УЕФА передаст право на проведение чемпионата другим странам.

Член Исполкома УЕФА, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС призывает польских чиновников отказаться от заявлений о несостоятельности Украины при подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС заявил сегодня в ходе третьего заседания Украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Мы никогда не ставили под сомнение то, что Польша может надлежащим образом подготовиться к турниру, и я прошу таким же образом уважительно относиться к украинской стороне», - сказал Г.СУРКИС.

Президент ФФУ также считает целесообразным подписать межправительственное соглашение о единой информационной политике, сопровождающей в обеих странах процесс подготовки к Евро-2012.

«Нам не стоит стыдиться такого термина как «информационная дисциплина», поскольку именно из-за ее отсутствия наши оппоненты регулярно манипулируют резонансными заявлениями власть имущих», - сказал он.

Г.СУРКИС считает, что соглашение о единой информационной политике должно быть подписано на межправительственном уровне.

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявляет, что Польша поддерживает принцип паритетности количества городов, принимающих Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТУСК заявил сегодня в Киеве в ходе третьего заседания Украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«С точки зрения Польши, сохранение формата «4+4» - это не только вопрос нашей солидарности, не только вопрос оценки усилий обеих сторон, но и также, очевидно, интерес двух стран, в том числе и Польши», - сказал Д.ТУСК.

При этом премьер Польши подчеркнул, что главной задачей польской и украинской сторон, а также государственных чиновников двух стран является не только подготовка городов к чемпионату, но и солидарная аргументация в пользу этого формата в УЕФА.

В связи с этим Д.ТУСК предложил сегодня в рамках заседания комитета подписать совместную декларацию о единстве позиции и представить ее в УЕФА.

«Нам необходимо еще раз твердо и четко определиться, что Польша и Украина проводят Евро-2012 в формате «4+4». Это означает – четыре польских города и четыре украинских города, причем начало чемпионата проводится в Польше, а финальная, заключительная часть чемпионата проводится в Киеве, на центральном стадионе «Олимпийский», - почеркнула, в свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что УЕФА 30 ноября окончательно утвердит четыре украинских города, в которых будет проводиться Чемпионат Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня после заседания Украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Евро-2012.

«Мы абсолютно убеждены, что 30 ноября Украина будет полностью готова к тому, чтобы утвердили четыре города, которые будут принимать Евро, и позитивно оценили работу страны в подготовке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер отметила, что в связи с мировым кризисом обе страны – и Польша, и Украина – сталкиваются с проблемами сокращения бюджетных поступлений.

«В таких условиях очень сложно осуществлять такие макропроекты, но в то же время обе страны успешно проходят курс подготовки, своевременно, и финансируются в запланированном объеме», - добавила она.

Между тем, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК уточнил, что в 2009 году бюджетное финансирование инфраструктурных проектов в рамках Евро-2012 составит около 800 млн. евро, в том числе 100 млн. евро – на реконструкцию НСК «Олимпийский», 130 млн. евро – на строительство терминалов и взлетно-посадочных полос в аэропортах, более 400 млн. евро – на строительство дорожной инфраструктуры.

Кроме того, И.ВАСЮНИК сообщил, что в 2009 году Украина привлекла более 500 млн. евро внешних ресурсов.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд ТУСК отметил, что после нескольких месяцев совместной работы Украина и Польша провели существенную работу по подготовке к чемпионату.

«Мы можем спокойно сказать, что уже сделано много работы, и наше сотрудничество осуществляется так, как мы этого хотим», - сказал Д.ТУСК.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что главы национальных правительств смогут «спокойно спать только тогда, когда прозвучит последний свисток финала чемпионата». «Это нормальная жизнь для премьер-министров. А когда мы проведем чемпионат, появится новый повод не спать спокойно», - пошутила глава украинского правительства.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» в июле увеличил отбор российского газа примерно в 3 раза по сравнению с июнем.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его информации, прогнозный отбор российского газа на июль составляет около 3 млрд. куб. м.

«Фактически увеличили отбор газа. Прогнозный баланс на июль составляет около 3 млрд. куб. м», - сказал он.

С 3 по 10 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,4-0,6% (в среднем на 0,5%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 3 по 10 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 0,2% - с 5,95 грн./литр до 5,96 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 0,5% - с 6,42 грн./литр до 6,39 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 0,4% - с 6,71 грн./литр до 6,68 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 0,6% - с 5,39 грн./литр до 5,36 грн./литр.

Информация для киевлян

Директор аналитическо-исследовательского центра «Института города» Александр СЕРГИЕНКО считает, что ситуация с обеспечением очередников жильем в столице ухудшилась при нынешнем мэре Киева Леониде ЧЕРНОВЕЦКОМ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института города.

“На днях киевский мэр вручил ключи от новых (однокомнатных) квартир 137 очередникам, однако ситуация с продвижением квартирной очереди почти не изменилась. Статистика свидетельствует, что за три года правления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО для очередников выделяется все меньше и меньше новых квартир”, - отметил А.СЕРГИЕНКО.

Так, по его данным, если в 2005 году новое жилье получили 4,3 тыс. очередников, то в 2006 – на 506 семей меньше, а в 2007 – на 816 семей меньше, чем в 2006 году.

«В 2008 году в столице получили новое жилье 3105 семей, что немногим более, чем в 2007, однако трети из них – 939, «не совсем повезло»: они остались стоять в очереди, поскольку лишь «улучшили» свои жилищные условия», – объяснил эксперт.

Он отметил, что из официальной статистики невозможно понять, получили ли такие семьи действительно новое жилье (хоть по площади и меньше нормативного), или кто-то из членов семьи просто отошел “в лучший мир”.

«Учитывая то, что за пять месяцев объемы строительства в Киеве сократились в три раза, можно спрогнозировать, что из 172-тысячной очереди 2009 года получат жилье в три раза меньше семей, чем в 2008, - лишь около 1 тысячи. Такими темпами остальным очередникам останется ждать жилье 172 года», – делает вывод А.СЕРГИЕНКО.

Международные новости

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что считает "более простым и реалистичным" самостоятельное вступление РФ во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что условия вхождения России в организацию будут согласованы с другими представителями Таможенного союза - Казахстаном и Беларусью.

"Можно, согласовав некие общие стандарты и позиции внутри тройки Таможенного союза, вступать раздельно, что, на мой взгляд, является более простым и более реалистичным, но при соблюдении, конечно, прав и интересов других участников", - сказал российский Президент.

В четверг, 9 июля, схожую позицию озвучил помощник Медведева Аркадий ДВОРКОВИЧ. Он сослался на мнение экспертов, которые считают вариант вступления в организацию втроем "проблемой". В то же время А.ДВОРКОВИЧ подчеркнул, что Россия не отказывается от создания Таможенного союза. Он также заявил, что решение, каким именно образом России присоединяться к ВТО, пока не принято.

Беларусь запросила у ЕС финансовую поддержку, сообщил в интервью государственному агентству "Белта" министр финансов республики Андрей Харковец, передает РИА Новости.

"Недавно было направлено в адрес Евросоюза обращение с просьбой о финансовой поддержке, - заявил Харковец. - Мы не запрашивали конкретные суммы. В ЕС есть механизм оказания макроэкономического финансирования. Оно увязано с работой МВФ в государствах, которые запрашивают такую поддержку".

По словам министра, для расширения источников привлечения финансовых ресурсов республика в перспективе планирует выход на международные финансовые рынки. "Нами проводится постоянный мониторинг ситуации, который показывает, что в настоящее время для стран с аналогичными кредитными рейтингами еще не сформировались приемлемые условия для заимствований", - сказал он.

В ближайшее время министерство финансов Беларусь ожидает получить ответ от ЕС о возможности получения финансовой поддержки, сообщил Харковец.

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