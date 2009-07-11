Лозинскому помогли скрыться люди из высших эшелонов власти?

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) не исключает, что бывшему депутату от БЮТ Виктору ЛОЗИНСКОМУ «дали возможность скрыться» люди из высших эшелонов власти.

Об этом он заявил вчера вечером в эфире программы «Шустер-Live» на ТРК «Украина».

По словам А.ГРИЦЕНКО, В.ЛОЗИНСКОМУ «дали возможность скрыться уже не кировоградские чиновники, а киевские». «Я не удивлюсь, если позволили убежать, и мы впоследствии об этом узнаем, и люди, которые сидят в правительстве, в руководстве СБУ, МВД и прокуратуре», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сказал депутат, ситуация, когда «Президент страны разводит руками, мол, нужно как-то задержать В.ЛОЗИНСКОГО» - «это полная импотенция власти».

По его словам, когда «власть хочет держать кого-то под контролем, она не смотрит на закон – она прослушивает, следит, а здесь вспомнили о процедуре и дали возможность убежать человеку, который должен был бы сесть пожизненно».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, необходимо «вести речь об ответственности высших должностных лиц». По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был бы инициировать отставку председателя СБУ, министра внутренних дел.

«Головы бы полетели с СБУ, с МВД, и с прокуратуры за такие вещи, и никаким законом бы не прикрылись», - добавил он.

Как заявил А.ГРИЦЕНКО, сегодня розыск В.ЛОЗИНСКОГО за пределами Украины не ведется. «Согласно информации, которой располагаю я, его нигде за пределами Украины не ищут», - сказал он.