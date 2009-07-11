Президент принял участие в обряде освящения купольних крестов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в обряде освящения купольних крестов новой казацкой церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Конотопе Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, обряд освящения купольних крестов провел Патриарх Киевский и Всей Руси ФИЛАРЕТ. В память об этом событии он подарил храму икону Святителя Николая.

Президент в своем слове отметил, что «пример боя под Конотопом учит нас одному: если мы живем с украинской идеей, мы всегда побеждаем».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская идея «объединяет нас всех независимо от того, какого мы возраста, какой край украинский нас родил». «Потому что в украинской идее кроется самая сладкая, самая заветная мечта десятков украинских поколений – видеть Украинское государство свободным, независимым, соборным с нашей православной церковью», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В знак участия в освящении купольних крестов новой церкви глава государства попросил принять от него икону святителя Николая.

Строительство храма началось в конце июля 2008 года к 350-летию победы войска под проводом гетмана Украины Ивана Выговского в Конотопской битве.

Заказчик строительства - приход Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Киевского патриархата. Членами прихода являются свыше 50 человек.

Название церкви было предложено меценатами и благословлено епископом Сумским и Ахтырским УПЦ Киевского патриархата МЕФОДИЕМ.

Строительство церкви Рождества Пресвятой Богородицы осуществлено за средства гуманитарной помощи Церкви святого Андрея при финансовой поддержке украинской диаспоры штата Иллинойс (США).

Комиссией по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины уже признаны 450 тысяч долларов США гуманитарными.

Помещение церкви рассчитано на одновременное пребывание в нем до 300 прихожан.

Автор проекта церкви - архитектор Георгий РОГОЖИН (Киев), по проектам которого сооружено около 50 церквей в разных областях Украины, в частности, церковь в Батурине Черниговской области. Г.РОГОЖИН является руководителем творческой архитектурной мастерской при Союзе архитекторов Украины.

Соавторы проекта - Яков ЛЕОНОВ и Виталий ЛУЧКО.