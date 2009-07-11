Открыт памятный знак в честь 350-летия победы в Конотопской битве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии памятного знака в честь 350-летия победы в Конотопской битве.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак расположен на въезде в село Шаповаловка Конотопского района Сумской области.

Памятный знак в честь 350-летия победы в Конотопской битве являет собой установленную на низком постаменте художественную композицию из казацких сабель, которые разрубают щит, и символизирует победу казацкого оружия над противниками.

Знак установлен на въезде в село Шаповаловку и вместе с расположенной на противоположной стороне автотрассы мемориальной часовней, построенной к 350-летию победе войска под проводом гетмана Украины Ивана Виговского в Конотопской битве, создает единый архитектурный ансамбль.

Надпись на памятнике: «Тут кувалася слава української зброї! Встановлено на честь 350 річниці славетної перемоги війська гетьмана Івана Виговського в Конотопській битві».

Авторы памятника: скульпторы Николай и Богдан МАЗУРЫ, архитектор – Владимир БЫКОВ.

Заказчик строительства - Шаповаловский сельский совет Конотопского района. Знак построен за счет спонсорских средств.