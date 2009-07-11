МВД принимает меры по разоблачению нелегальных игорных заведений

Министерство внутренних дел во исполнение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» и соответствующих поручений правительства принимает организационные и практические меры по недопущению незаконной деятельности бывших игорных заведений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, с этой целью в центральном аппарате министерства и в каждом территориальном подразделении созданы рабочие группы для организации и проведения комплексных мер по разоблачению фактов нелегальной деятельности игорных заведений, а также оперативному реагированию на обращение граждан по этому поводу.

Действуют мобильные группы для проверки состояния соблюдения закона со стороны служебных лиц бывших игорных заведений и недопущения прикрытия нелегальной деятельности со стороны работников милиции и других правоохранительных органов.

Налажен действенный взаимный обмен информацией с Министерством труда и социальной политики Украины. Ежедневно по предоставленным Минтруда средствам электронной связи получаются сведения о сообщении граждан о незаконной работе бывших игорных заведений.

Силами территориальных подразделений МВД в течение суток организуется отработка всех без исключения объектов, отмеченных в сообщениях. В случае установления их деятельности принимаются меры по прекращению работы, изъятию оборудования и принятию процессуального решения. В отдельных случаях материалы направляются в органы Государственной налоговой службы для принятия финансовых санкций в соответствии с законом.

По результатам проверки каждого сообщения информируется Министерство труда и социальной политики Украины.

В результате принятых мер с момента вступления в силу (с 26 июня) Закона "О запрете игорного бизнеса в Украине" органами внутренних дел осуществлена проверка по 1 019 сообщениям на "горячую линию" о незаконной работе игорных заведений.

В 45 случаях (4,4%) эти сообщения нашли свое подтверждение, в частности, в Донецкой и Запорожской областях – по 13, Николаевской – 6, Херсонской, Луганской и Киевской областях – по 3, в Крыму, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областям – по одному.

Разоблачено 84 факта нелегальной деятельности игорных заведений, изъято 1 048 единиц оборудования.

Составлено 45 протоколов об административном правонарушении, из которых 32 направлены на рассмотрение в суд. Судами уже рассмотрено четыре админпротокола.

По 10 фактам материалы направлены в налоговые органы для применения финансовых санкций в соответствии со статьей 3 Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» (ответственность за нарушение данного закона).

Возбуждено три уголовных дела по статье 203 Уголовного кодекса Украины (ведение запрещенных видов хозяйственной деятельности).

Обеспечение выполнения Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» находится на личном контроле министра внутренних дел, говорится в сообщении.