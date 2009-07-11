ГЛАВНОЕ на 11 июля

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает подписать все законы, которые примет Верховная Рада для выполнения Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в пятницу, 10 июля, во время встречи с руководителем миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Глава государства поблагодарил Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, а в ее лице весь состав миссии МВФ за проведенную в Украине работу по пересмотру программы сотрудничества.

«Я хорошо знаю, какую большую работу провела миссия, в каких непростых условиях она работала, какие непростые решения приходилось принимать, чтобы был осуществлен пересмотр программы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент высоко оценил факт сформулирования предварительных мероприятий, которые украинская сторона должна реализовать уже в ближайшее время, чтобы страна приблизилась к экономическому оздоровлению.

«Проведение реформ - это единственный способ сегодня дать ответ на последствия кризиса в Украине. Вы предложили минимальный пакет реформ, которые нужно сделать в ближайшее время», - отметил Президент. Он подчеркнул, что, безусловно, является партнером в вопросе проведения этих реформ.

«Я все сделаю, чтобы то, что предусмотрено в письме о намерениях, было реализовано», - пообещал В.ЮЩЕНКО, добавив, что для Украины реализация Меморандума с МВФ сегодня является принципиальной позицией.

В то же время Президент напомнил, что именно правительство в значительной мере несет ответственность за реализацию этого документа, поскольку в руках у Кабмина находятся механизмы для осуществления реформ в отношении сокращения расходов бюджета, изменений в налоговой сфере, реформирования газового сектора, ускорения рекапиализации банков. «Ряд задач стоит перед Национальным банком. И я надеюсь, они будут выполнены им в полном объеме», - также отметил глава государства.

Президент обратил отдельное внимание руководителя миссии МВФ на то, что ряд шагов Меморандума предусматривает внесение Верховной Радой изменений в законодательство, а значит - большинством, которое возглавляет премьер-министр. (Идет речь, в частности, об изменениях, касающихся определения реальных владельцев финансовых учреждений, совершенствования механизмов рекапитализации, усиления независимости НБУ; в сфере энергетики - о введении распределительных счетов для предприятий ТЭК, передачи НКРЭ функций установления тарифов).

Он отметил, что подпишет все законы, которые примет ВР для выполнения Меморандума о сотрудничестве с МВФ. «Я гарантирую, что все законы, которые будут рассмотрены в рамках Меморандума, Президент Украины подпишет», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент особенно отметил важность «тщательного выполнения каждой стороной взятых на себя обязательств». В этом контексте он отдельно отметил актуальность тщательного и жесткого мониторинга действий правительства в рамках выполнения Меморандума, который должно вести руководство миссии МВФ. Глава государства высказался за важность последующих тесных контактов по этой теме специалистов миссии и Секретариата Президента.

В свою очередь, Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила: МВФ убежден, что необходимость в определенном им перечне предварительных мероприятий, которые должна реализовать украинская сторона, давно назрела и сегодня является чрезвычайно актуальной. Руководитель миссии МВФ также заверила В.ЮЩЕНКО, что Фонд пытается сделать все от него зависящее, чтобы помочь Украине в нынешней сложной экономической ситуации.

«Потому мы ценим вашу поддержку, и теперь будем с нетерпением ожидать сообщения от всех задействованных в этом процессе сторон об успехе и прогрессе, которые будут достигнуты в осуществлении этих шагов», - сказала она. Руководитель миссии МВФ подчеркнула, что Фонд готов к обсуждению проблем в случае их возникновения. Она также согласилась с главой государства, что предварительные мероприятия должно осуществлять правительство Украины совместно с НБУ.

Кроме того, Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ высоко оценила помощь, предоставленную миссии в ее работе специалистами Секретариата Президента «для формирования лучшего понимания тех проблем, с которыми миссия работает». «В большинстве случаев мы разделяем эти позиции, такую оценку. Я понимаю, что мероприятия, которые нужно осуществить, являются сложными, особенно в предвыборный период. Но это единственный путь выхода из кризиса. Потому ваша поддержка в осуществлении этих мероприятий будет чрезвычайно важной», - сказала она, обращаясь к Президенту.

Совет министров по вопросам экономики и финансов Европейского Союза одобрил проект бюджета ЕС на 2010 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято в пятницу, 10 июля, на заседании Совета.

Проект бюджета предусматривает установить общие обязательства относительно ассигнований (обязательство на осуществление расходов на протяжении одного или нескольких лет, которые потом покрываются ежегодно конкретными выплачиваемыми ассигнованиями, – УНИАН) в сумме 137,9 млрд. евро, что на 3,06% больше, чем в 2009 году, и обязательствами относительно выплаты ассигнований в сумме 120,5 млрд. евро, что на 3,81% больше, чем в этом году.

Проект бюджета не включает в себя вторую часть расходов в рамках Европейского плана стимулирования экономики, которые в 2010 году должны составлять 2,4 млрд. евро, поскольку Совет ЕС и Европарламент договорились обеспечить эти выплаты через отдельные компенсационные механизмы.

Кроме того, в проекте бюджета не принимаются во внимание расходы, которые могут возникнуть в случае вступления в силу Лиссабонского соглашения.

После одобрения Советом ЕС проект бюджета на 2010 год будет направлен в Европарламент на второе чтение.

Должностные лица АКБ «Трансбанк» осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн. грн.

Об этом сообщил еженедельнику «Зеркало недели» (№26, 11-31 июля) источник в Службе безопасности Украины.

В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту «покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров», проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью.

В правовом анализе СБУ говорится, что «должностные лица ОАО «АКБ «Трансбанк»…, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО «АКБ «Трансбанк» в сумме 300 млн. грн.».

По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ «Трансбанк» усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Новости ТЭК

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ заявляет, что Туркменистан готов принять участие в проекте Nabucco.

На расширенном заседании Кабинета министров в пятницу он отметил, что в настоящее время в стране имеются значительные объемы товарного газа, который может быть реализован на границе государства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

"Туркменистан, приверженный принципам диверсификации вывода своих энергоносителей на мировые рынки, намерен задействовать имеющиеся возможности для участия в крупных международных проектах - таких, к примеру, как проект Nabucco", - сказал Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

При этом он добавил, что в настоящее время в стране имеются значительные объемы товарного газа, который может быть реализован на границе государства.

Напомним, Турция и четыре страны ЕС - Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия - 13 июля в Анкаре планируют подписать межправительственное соглашение по проекту газопровода Nabucco, который предусматривает поставку газа из Каспийского региона в Европу в обход России.

Этот проект является конкурентом российского "Южного потока". Проект Nabucco, как предполагается, должен снизить зависимость Европы от российского газа.

Основными поставщиками называются Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

Сегодня в 00.10 на шахте им. А.Стаханова (Димитров, Донецкой области) на горизонте 986 м произошло воспламенение метана с дальнейшим горением.

В 2.00 206 горняков, в том числе 23 – из аварийного участка, были выведены на поверхность, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС. Жертв и пострадавших нет.

В 6.50 силами шести отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома пожар был локализован. Открытые очаги огня не наблюдаются.

ЗАО "Укртатнафта" намерено 28 августа провести собрание акционеров. Об этом УНИАН сообщили в компании.

По их данным, на собрании акционеров планируется рассмотреть вопрос о распределении прибыли по итогам деятельности в 2006-2008 годах; о смене председателя и членов Наблюдательного совета и Правления; о выплате дивидендов по результатам деятельности компании в 2004-2005 годах в соответствии с решением собрания акционеров от 25 октября 2006 года.

Кроме того, акционеры планируют утвердить меры по стабилизации работы компании, а также программы реконструкции целостного имущественного комплекса по переработке нефти.

В повестке дня акционеров также вопрос о передаче реестра собственников именных ценных бумаг "Укртатнафты" новому держателю реестра - ЗАО "Информсистема" и утверждении условий договора с этой компанией.

"Дело Лозинского"

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) не исключает, что бывшему депутату от БЮТ Виктору ЛОЗИНСКОМУ «дали возможность скрыться» люди из высших эшелонов власти.

Об этом он заявил вчера вечером в эфире программы «Шустер-Live» на ТРК «Украина».

По словам А.ГРИЦЕНКО, В.ЛОЗИНСКОМУ «дали возможность скрыться уже не кировоградские чиновники, а киевские». «Я не удивлюсь, если позволили убежать, и мы впоследствии об этом узнаем, и люди, которые сидят в правительстве, в руководстве СБУ, МВД и прокуратуре», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сказал депутат, ситуация, когда «Президент страны разводит руками, мол, нужно как-то задержать В.ЛОЗИНСКОГО» - «это полная импотенция власти».

По его словам, когда «власть хочет держать кого-то под контролем, она не смотрит на закон – она прослушивает, следит, а здесь вспомнили о процедуре и дали возможность убежать человеку, который должен был бы сесть пожизненно».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, необходимо «вести речь об ответственности высших должностных лиц». По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был бы инициировать отставку председателя СБУ, министра внутренних дел.

«Головы бы полетели с СБУ, с МВД, и с прокуратуры за такие вещи, и никаким законом бы не прикрылись», - добавил он.

Как заявил А.ГРИЦЕНКО, сегодня розыск В.ЛОЗИНСКОГО за пределами Украины не ведется. «Согласно информации, которой располагаю я, его нигде за пределами Украины не ищут», - сказал он.

Кировоградский окружной административный суд перенес слушание дела по иску освобожденного председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО на 20 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство поступило от представителя Президента.

10 июля на первое заседание суда явился только представитель экс-губернатора. Судья Татьяна ЯСИНОВА сообщила, что другая сторона подала ходатайство о переносе рассмотрения дела из-за несвоевременного сообщения о дате и месте проведения заседания.

«Секретариат Президента получил повестку по почте за 4 дня до судебного разбирательства дела, тогда как законодательство предусматривает предупреждение не менее чем за 7 дней. В связи с этим коллегия судей решила удовлетворить ходатайство о переносе заседания на 20 июля», - сообщила Т.ЯСИНОВА.

Как сообщал УНИАН, Президент указом от 27 июня освободил В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины об обеспечении законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

1 июля экс-губернатор обжаловал указ Президента в Кировоградском окружном админсуде, поскольку считает свое освобождение политически мотивированным.

Разные темы

Министерство внутренних дел во исполнение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» и соответствующих поручений правительства принимает организационные и практические меры по недопущению незаконной деятельности бывших игорных заведений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, с этой целью в центральном аппарате министерства и в каждом территориальном подразделении созданы рабочие группы для организации и проведения комплексных мер по разоблачению фактов нелегальной деятельности игорных заведений, а также оперативному реагированию на обращение граждан по этому поводу.

Действуют мобильные группы для проверки состояния соблюдения закона со стороны служебных лиц бывших игорных заведений и недопущения прикрытия нелегальной деятельности со стороны работников милиции и других правоохранительных органов.

Налажен действенный взаимный обмен информацией с Министерством труда и социальной политики Украины. Ежедневно по предоставленным Минтруда средствам электронной связи получаются сведения о сообщении граждан о незаконной работе бывших игорных заведений.

Силами территориальных подразделений МВД в течение суток организуется отработка всех без исключения объектов, отмеченных в сообщениях. В случае установления их деятельности принимаются меры по прекращению работы, изъятию оборудования и принятию процессуального решения. В отдельных случаях материалы направляются в органы Государственной налоговой службы для принятия финансовых санкций в соответствии с законом.

По результатам проверки каждого сообщения информируется Министерство труда и социальной политики Украины.

В результате принятых мер с момента вступления в силу (с 26 июня) Закона "О запрете игорного бизнеса в Украине" органами внутренних дел осуществлена проверка по 1 019 сообщениям на "горячую линию" о незаконной работе игорных заведений.

В 45 случаях (4,4%) эти сообщения нашли свое подтверждение, в частности, в Донецкой и Запорожской областях – по 13, Николаевской – 6, Херсонской, Луганской и Киевской областях – по 3, в Крыму, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областям – по одному.

Разоблачено 84 факта нелегальной деятельности игорных заведений, изъято 1 048 единиц оборудования.

Составлено 45 протоколов об административном правонарушении, из которых 32 направлены на рассмотрение в суд. Судами уже рассмотрено четыре админпротокола.

По 10 фактам материалы направлены в налоговые органы для применения финансовых санкций в соответствии со статьей 3 Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» (ответственность за нарушение данного закона).

Возбуждено три уголовных дела по статье 203 Уголовного кодекса Украины (ведение запрещенных видов хозяйственной деятельности).

Обеспечение выполнения Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» находится на личном контроле министра внутренних дел, говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с систематическим игнорированием российской стороной соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН ответе руководителя пресс-службы МИД Украины Василия КИРИЛИЧА на вопрос СМИ в связи с задержанием представителями правоохранительных органов Украины автомобилей ЧФ РФ, которые 8 июля в г. Севастополе осуществляли перевозку крылатых ракет.

“Да, действительно, 8 июля 2009 года в г. Севастополе были остановлены три автомобиля и группа военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, которые, грубо в нарушение Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также законодательства Украины, без согласования с компетентными органами Украины осуществляли перевозку крылатых ракет по густонаселенному району г. Севастополь”, - сказал В.КИРИЛИЧ.

”Указанные действия российской стороны являются очередным свидетельством пренебрежения условий временного пребывания Черноморского флота на территории Украины, определенных двусторонними международными договорами и законодательством Украины”, - подчеркнул В.КИРИЛИЧ.

В МИД Украины также напоминают, что “российская сторона взяла на себя четкие обязательства соблюдать требования упомянутых соглашений и законодательства Украины, в частности правил перевозки опасных грузов и обязательного согласования всех передвижений, связанных с деятельностью военных формирований ЧФ РФ вне мест их дислокации”.

”В связи с систематическим игнорированием ЧФ РФ международного права и законодательства Украины российской стороне выражен решительный протест и выдвинуто требование относительно прекращения такой противоправной деятельности флотом во время его пребывания на территории Украины”, - подчеркивается в заявлении руководителя пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее источник в Управлении МВД г. Севастополя сообщил УНИАН, что 8 июля около 18.00 на ул. Челюскинцев сотрудники Госавтоинспекции задержали колонну грузовых автомашин Черноморского флота России. В ее состав входили три ракетовоза на базе автомашины «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны (последнюю представляли военнослужащие ЧФ РФ, вооруженные автоматами, и один - пистолетом ПМ) и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз.

Предъявить правоохранителям для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Однако украинские правоохранители потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без каких-либо разрешительных документов крылатые ракеты. При этом, сказал собеседник агентства, никакого согласования на эту перевозку с компетентными органами Украины не было.

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, выразившая намерение баллотироваться в президенты, предлагает на время приостановить процесс возвращения крымских татар в Крым для решения существующих проблем этого и других народов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе она сказала: «Давайте примем честное решение, что мы, условно, на три года приостанавливаем репатриацию, и за эти три года наводим порядок».

И.БОГОСЛОВСКАЯ высказалась за «полную инвентаризацию реального крымскотатарского населения в Украине». «Мы не знаем ни численности, ни ареала проживания, ни условий, в которых живут эти люди, ни того, что государство сделало для них и чего не сделало», – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она подчеркнула, что если проблемы не решать, то они будут накапливаться и, в конце концов, приведут к взрыву ситуации в Крыму.

«Вместо того, чтобы решать проблему, мы их накапливаем, усугубляем, и из тех проблем, которые нормально, элементарно могут быть решены, мы создаем конфликтное поле, которое в конечном итоге взорвется», – заявила народный депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что власти Украины должны защищать права и решать проблемы не только крымских татар, но и жителей автономии других национальностей. «Если тогда (в 1944 году) крымских татар отсюда выселили и за людей не считали, то сейчас за людей не считают всю остальную часть населения, пытаясь решить проблему отдельно взятой группы. Так нельзя! Надо решать все проблемы вместе», – подчеркнула она.

350-летие победы в Конотопской битве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии памятного знака в честь 350-летия победы в Конотопской битве.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак расположен на въезде в село Шаповаловка Конотопского района Сумской области.

Памятный знак в честь 350-летия победы в Конотопской битве являет собой установленную на низком постаменте художественную композицию из казацких сабель, которые разрубают щит, и символизирует победу казацкого оружия над противниками.

Знак установлен на въезде в село Шаповаловку и вместе с расположенной на противоположной стороне автотрассы мемориальной часовней, построенной к 350-летию победе войска под проводом гетмана Украины Ивана Виговского в Конотопской битве, создает единый архитектурный ансамбль.

Надпись на памятнике: «Тут кувалася слава української зброї! Встановлено на честь 350 річниці славетної перемоги війська гетьмана Івана Виговського в Конотопській битві».

Авторы памятника: скульпторы Николай и Богдан МАЗУРЫ, архитектор – Владимир БЫКОВ.

Заказчик строительства - Шаповаловский сельский совет Конотопского района. Знак построен за счет спонсорских средств.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не бояться собственной истории.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на торжествах по случаю 350-й годовщины победы казацкого войска под Конотопом, которые проходят в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области, он сказал: «Хватит бояться собственной истории. Суть борьбы в одном: сбросить чужое иго, дать свободу народу. Именно это руководило гетманами».

По словам Президента, украинское войско во главе с гетманом Иваном Виговским 350 лет назад одержало блестящую победу в Конотопской битве, которая является преемником освободительной борьбы Богдана Хмельницкого и предшественницей вооруженного выступления Ивана Мазепы.

Глава государства подчеркнул, что Конотопская битва – «одна из самых больших и самых славных побед украинского оружия».

Как сказал В.ЮЩЕНКО, суть и причина «национальной катастрофы», постигшей Украину в то время и в другие века - «неспособность провода нашей нации возвыситься над собственными амбициями».

«Пусть отчеканенным станет каждое слово. Нация обязана помнить каждую свою победу и каждое испытание, поскольку за них она в равной степени несет свою ответственность и за них обязана делать выводы и примеры», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал всех присутствующих на торжествах почтить память всех воинов, погибших на поле Конотопской битвы. При этом он выразил уверенность, что все места побед - в Конотопе, Шаповаловке, Сосновке, Зборове, Холодном Яру и в других местах - «должны быть введены в особый реестр под попечительством нашей Армии и нашего народа».

«Мы гордимся своим прошлым, но наш взгляд обращен в будущее. Сегодня мы – демократическое, независимое европейское государство. Мы хотим дружбы и согласия со всеми народами. Мы верим в великое и славное будущее соборного украинского государства. Слава всем украинским победам! Слава Украине!», - сказал В.ЮЩЕНКО.

(УНИАН)