США выделят 1 млрд. долл. на вакцину от вируса А/H1N1

США выделят около 1 млрд. долл. на создание вакцины от вируса А/H1N1, которая будет готова к середине октября.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила глава Министерства здравоохранения США Кэтлин СЕБЕЛИУС.

"Будет выделен один миллиард долларов на производство большого количества ингредиентов для создания вакцины против вируса А/H1N1. Конгресс согласился с Президентом, что сохранение американской безопасности является первостепенной необходимостью", - сказала она.

По словам К.СЕБЕЛИУС, планируется провести программу вакцинации к середине октября. Она будет проведена не только среди американцев, но и среди жителей всего мира в рамках борьбы с так называемым "свиным гриппом".

"Мы продолжаем упорно работать, в первую очередь, проверяя на реакции вируса готовность вакцины. Необходимо быть осторожными, проводя такого рода проверку; клинические испытания начнутся в этом месяце. Мы будем знать намного больше к концу лета, а это должно быть полезным", - добавила К.СЕБЕЛИУС.

По предсказаниям ученых и экспертов в области общественного здоровья, ситуация с вирусом может резко ухудшиться к осени - когда начнется сезон обычного гриппа, или даже раньше - когда откроются школы.

По последним данным, обнародованным Всемирной организации здравоохранения, на 6 июля подтверждено 94 тыс. 512 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 135 странах и территориях, 429 человек скончались. Наибольшее число случаев заболевания A/H1N1 зарегистрировано в США (33 тыс. 902, 170 заболевших скончались).