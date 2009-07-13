В Херсонской области обесточены 19 населенных пунктов

В результате сильного ветра и дождя в Великоалександровском районе Херсонской области обесточены 19 населенных пунктов, еще с двумя нет телефонной связи.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, шквал и ливень пронеслись над районом 12 июля около 19.00. Зафиксированы порывы ветра 28 м/с, выпало 12,8 мм осадков.

Повреждена линия электропередач 35 кВт, 136 трансформаторных подстанций.

Также в результате деформации газопроводов низкого давления отсутствует газоснабжение в домах частного сектора.

Сорван шифер со школы и детсада в с. Малая Александровка Великоалександровского района. Повалено много деревьев.

В районе создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Над ликвидацией его последствий работают бригады компаний «Херсоноблэнерго», «Херсонгаз», «Укртелеком», «Херсоноблавтодор», а также бойцы МЧС.