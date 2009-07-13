ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «У банка «Надра» проблемы с реструктуризацией долгов», в котором пишет, что в прошлую пятницу на сайте Минфина была размещена информация о внешней задолженности банка «Надра», а также некоторые подробности переговоров с кредиторами. Судя по сообщению, в министерстве не очень довольны действиями консультанта банка «Надра» по реструктуризации внешних долгов — международного инвестбанка Rothschild…

http://delo.ua/news/109566/

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Также «Дело» в материале «МВФ потребовал у Тимошенко увеличить цены на газ» пишет о том, что глава миссии Международного валютного фонда Джейла Пазарбазиоглу сообщила, что рекомендует совету директоров организации предоставить Украине третий транш кредита stand-by на 3,3 млрд долл. Если через три-четыре недели руководство Фонда согласится с предложением миссии, вся эта сумма поступит в распоряжение украинского правительства, которое планирует большую часть средств — 1,9 млрд долл. — в ближайшие месяцы направить на возврат внешних займов. Чтобы получить третий транш кредита МВФ, Кабмин согласился урезать бюджетные расходы и ежеквартально увеличивать тарифы на газ…

http://delo.ua/news/109568/

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«Дело» в публикации «Украинский металлолом подорожал» пишет о том, что в июле, по данным Госвнешэкспертизы, цены на украинский металлолом на внутреннем рынке выросли на 10%, по сравнению с июнем. Эксперты отмечают, что поднимать цены торговцам металлоломом позволил возросший спрос на их продукцию со стороны отечественных металлургов. В свою очередь, как отмечает аналитик инвестиционной компании «Драгон Капитал» Сергей Гайда, металлурги могут себе позволить пойти на это повышение благодаря подорожанию их продукции на мировых рынках…

http://delo.ua/news/109561/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Продаже сказали «О`кей» пишет - если до сих пор сеть "О`кей" заявляла о поиске стратегического инвестора для сохранения темпов развития бизнеса, то сейчас компания рассматривает возможность его продажи. При этом сумма сделки может оказаться минимальной: в пятницу девелоперское подразделение группы "О`кей" заявило о намерении расторгнуть договоры аренды с магазинами сети, которые не обеспечивают необходимый поток посетителей в их торговые центры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1203236

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Издание «Зеркало недели» в публикации «Инфляция: Новый год отпразднуем летом» пишет о том, что в первые дни июля Госкомстат подготовил и опубликовал целый букет ценовых индексов за июнь и первое полугодие, представленных в трех базовых вариантах. Как всегда, наибольшее внимание привлекает индекс потребительских цен (ИПЦ). Будем надеяться, что инфляция в этом году будет ниже прошлогодней и не выйдет за рубеж 13—15%. Но настораживает, что продовольственный компонент в индексе цен промышленной продукции вырос уже на 12,2%, закладывая предпосылки дальнейшего роста в ближайшие месяцы цен на продовольствие…

http://www.zn.ua/2000/2020/66712/

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«Зеркало недели» в материале «Авиастроение: перезагрузка» пишет о том, что первого июля правительство приняло ряд решений, касающихся коренного реформирования авиакосмической отрасли Украины. В частности, внесен ряд изменений в Стратегию развития авиационной промышленности Украины до 2020 года. А главное — решено реорганизовать государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» путем присоединения его к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова». Цель такого объединения — способствовать началу серийного производства самолетов на «Авианте». Впрочем, на сайте Кабмина данное решение пока не опубликовано…

http://www.zn.ua/2000/3993/66698/

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Также «Зеркало недели» в публикации «Итоги полугодия и основные риски» пишет о том, что первые шесть месяцев 2009 года продемонстрировали, как Украина приспосабливается к новым экономическим реалиям после стремительного обвала в четвертом квартале прошлого года…

http://www.zn.ua/2000/2020/66697/

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«Экономические известия» в материале «Киевстар» сработал в ноль» пишут о том, что НКРС приняла решение запретить операторам мобильной связи использовать нулевые тарифы и обязала их давать полную информацию потребителю о стоимости разговора и услугах, которые они предоставляют. Это может очень негативно отразиться на операторах, которые активнее всех «продавали» нули — на «Астелите» life? и «МТС-Украина»…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180619

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нацбанк станет отдельным государством» пишет о том, что Президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4787, которым предлагает наделить Национальный банк безграничной властью. Документ полностью уничтожает совет НБУ в нынешнем виде, а также исключает любые возможности проверить, чем занимается правление…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180620

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«Газета по-киевски» в публикации «Новый год уже в продаже» пишет – на зимние горнолыжные курорты начали продавать путевки. Обойдется такая предварительная покупка дешевле обычного…

http://mycityua.com/articles/travels/2009/07/13/092844.html

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Издание «Сегодня» в публикации «За маршрутками будут следить из космоса и контролировать их скорость» пишет – Киеврада решила изменить принцип работы столичных маршруток. Если мэр подпишет распоряжение, то с 1 января 2010 года ни одна маршрутка не сможет выехать в рейс без системы спутниковой навигации GPS. Перевозчики грозятся идти в суд и принципиально игнорировать решение…

http://www.segodnya.ua/news/14064572.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Строителей поставили на место» пишет о том, что банки-кредиторы становятся ведущими игроками рынка недвижимости Москвы. Девелоперы-должники могут остаться на заложенных объектах как генподрядчики…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/13/204641

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Издание «Известия» в публикации «Набукко» поддали газу» пишет о том, что сегодня в Анкаре должен быть дан официальный старт проекту "Набукко". Если все пройдет как задумано, через четыре года Европа получит долгожданный газопровод в обход России. Пока же страны - поставщики газа и транзитёры достигли поразительного единодушия: как раз накануне к ним присоединилась Туркмения, а за месяц до этого - Турция. Теперь для успеха "Набукко" осталось разработать проект, найти 11 млрд долл. на строительство и газ для полной загрузки трубы. В общем, сущие пустяки для проекта, который тянется уже седьмой год…

http://www.izvestia.ru/economic/article3130588/

(УНИАН)