Ющенко назначил Шатковского зам. главы Секретариата Президента

Уполномоченным по контролю за СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Петра ШАТКОВСКОГО заместителем главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Текст соответствующего указа от 13 июля размещен на официальном сайте главы государства. ***Генерал-лейтенант П.ШАТКОВСКИЙ раньше, в частности, занимал должности первого заместителя председателя СБУ, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter