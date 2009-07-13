Ющенко назначил Шатковского зам. главы Секретариата Президента
10:34, 13 июля 2009Разное
0
Уполномоченным по контролю за СБУ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Петра ШАТКОВСКОГО заместителем главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Текст соответствующего указа от 13 июля размещен на официальном сайте главы государства.
***Генерал-лейтенант П.ШАТКОВСКИЙ раньше, в частности, занимал должности первого заместителя председателя СБУ, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter