Кабмин внес изменения в положение о Госархстройинспекции

Кабинет министров Украины своим постановлением №702 от 8 июля т.г. внес изменения в п.11 Положения о Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Текст документа размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, первый абзац пункта 11 постановления пополнился строкой такого содержания: «В случае необходимости с учетом объема строительных работ, которые проводятся в соответствующем регионе, могут создаваться территориальные органы Госархстройинспекции, деятельность которых распространяется на несколько смежных областей».

Положения о территориальных органах Госархстройинспекции утверждаются ее начальником.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №766-р от 8 июля т.г. назначил Василия МУХИНА начальником Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Справка УНИАН. Положение о Государственной архитектурно-строительной инспекции было утверждено постановлением Кабмина (№1434) 18 октября 2006 года.