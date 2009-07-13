Анонс на 13 июля

10-00 – Премьер-министр украины Ю.Тимошенко примет участие в заседании Совета церквей Украины. Вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, малый зал.

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13-00 – Состоится вручение Президентом Украины В. Ющенко в государственных премий в области архитектуры

Лауреаты премии определены указом главы государства на основании представления Комитету по Государственной премии Украины в области архитектуры. В этом году Президент отметил государственными премиями авторские коллективы офисно-торгового комплекса по улице Ильинской, 8, в городе Киеве и презентационно-выставочного центра «Радмир Экспохол» в городе Харькове.; архитекторов торгового центра с административным домом по улице Артема, 130, в городе Донецке и жилищного комплекса «Белый парус» в городе Одессе; а также составителя словаря-справочника «Украинская сакральная деревянная архитектура».

В соответствии с указом Президента, на 2009 год Государственная премия Украины в области архитектуры установлена в размере 100 тысяч гривен каждая.

Аккредитация журналистов на мероприятие проводится по телефонам 255-63-18, 255-78-44.

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11-00 - Круглый стол на тему: "Закон Украины "Об акционерных обществах": Путь к развитию или новые проблемы?". Участники: Инна Богословская, народный депутат Украины; Сергей Бирюк, член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; Ирина Заря, председатель Совета директоров ОАО "Фондовая биржа ПФТС"; Ольга Ратушнюк, зам.председателя Правления ОАО КБ "Хрещатик"; Владимир Самойленко, партнер Юридической фирмы "Астерс"; Инна Ласка, партнер Адвокатской компании "Арцингер и партнеры"; Анатолий Ефименко, старший эксперт Аналитико-консультационного центра "Голубая лента" Программы развития ООН в Украине; Алексей Рогачев, представитель ЮФ "ЮСТ-Украина" и другие (ЛІГАБізнесІнформ, ул. Шамрыло, 23). ***12-30 Пресс-конференция ОАО «Укгразбанк» ***13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Программа поддержки угольного сектора», финансируемого Европейским союзом. Суть проекта - в том, как сделать украинские шахты более безопасными и менее экологически вредными, как решить социальные вопросы (в том числе, стратегические вопросы Фонда Социального развития для поддержки бывших шахтеров). Результатом «Программы поддержки угольного сектора» станет Стратегия развития украинской угольной отрасли. На пресс-конференции цели и достижения «Программы» представят: руководитель 3 отдела представительства Европейской Комиссии в Украине Ганс Райн; руководитель группы экспертов «Программы» в Украине Войтек Млоджиевский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 731 68 21. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.***14-00 - Состоится второй украинский немецкий круглый стол: «Украина-Германия: мировой финансовый кризис. Проблемы и пути решения». Участники: президент УСПП А.Кинах, эксперт Министерства экономики и технологий ФРГ В.Шеремет, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Р.Линднер, представители Посольства Германии в Украине, Промышленной палаты Германии и немецких компании (УСПП, ул. Крещатик, 34, конференц-зал УСПП, 3-й этаж). ***14-00 - Пресс-конференция начальника ГП «Морской торговый порт «Южный» Юрия Крука, на которой он расcкажет о сложившейся ситуации вокруг причалов №16 и №17, конфликте с частным предприятием ООО «Трансинвестсервис», а также предоставит вниманию журналистов документы относительно конфликта, которые не были ранее публикованы в СМИ («Интрефакс-Украина», ул.рейтарска, 8/5а17-00 – Пресс-конференция по недвижимости Крыма