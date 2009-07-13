ГЛАВНОЕ на 13 июля 2009 г. (день)

Хроника дня

***

Главные новости первой половины дня:Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине за 5 месяцев уменьшилось в 4 раза; «Укравтодор» инициирует повышение акцизных сборов на нефтепродукты и автосбора; 5 стран сегодня подписали соглашения о строительстве «Набукко»

Власть: Ющенко назначил Шатковского зам. главы Секретариата Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Петра ШАТКОВСКОГО заместителем главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа от 13 июля размещен на официальном сайте главы государства.

***Генерал-лейтенант П.ШАТКОВСКИЙ раньше, в частности, занимал должности первого заместителя председателя СБУ, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Макропоказатели: Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине за 5 месяцев уменьшилось в 4 раза – до 2,2 млрд. долл. – Госкомстат Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 5 месяцев 2009 года уменьшилось почти в 4 раза – до 2 млрд. 209,7 млн. долл. против 8 млрд. 806 млн. долл. в январе-мае 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-май 2009 г. экспорт товаров составлял 14 млрд. 362,9 млн. долл., импорт – 16 млрд. 572,6 млн. долл., что составляло, сравнительно с январем-маем 2008 г., 55,9% и 48%, соответственно.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее перегона (–5187,6 млн. дол.), фармацевтическая продукция (–641,1 млн. дол.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных (–627,5 м лн.дол.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-май 2008 г. – 0,74).

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2009 года уменьшилось в 9 раз – до 419,7 млн. долл. против 3 млрд. 789,2 млн. долл. в январе-марте 2008 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 442,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 022,4 млн. против, соответственно, 5 млрд. 027,9 млн. долларов и 1 млрд. 238,7 долларов в первом квартале 2008 года.

ТЭК: Сегодня 5 стран подписали соглашения о строительстве «Набукко» Межправительственное соглашение по проекту Nabucco ("Набукко"), предусматривающему поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России, подписано в понедельник в Анкаре главами правительств пяти из шести стран, участвующих в реализации сделки.

Как передает РИА "Новости", документ подписали Турция, Австрия, Венгрия, Болгария и Румыния. Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной.

В церемонии подписания соглашения приняли участие представители около 20 стран, а также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ. В числе гостей были президент Грузии, премьер-министр Ирака и спецпредставитель США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард МОРНИНГСТАР. В то же время, на церемонию не были приглашены представители Ирана. Эта страна рассматривается в качестве одного из возможных участников амбициозного проекта, однако до урегулирования отношений с США присоединение ИРИ к "Набукко" представляется маловероятным.

Премьер Турции Тайип ЭРДОГАН, выступая на церемонии подписания соглашения, выразил надежду на участие России и Ирана в реализации "Набукко".

"Мы выступаем за присоединение к проекту Ирана, когда это позволят условия, а также надеемся на участие в нем России", - сказал он.

Напомним, 10 июля Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ на расширенном заседании Кабинета министров отметил, что в настоящее время в стране имеются значительные объемы товарного газа, который может быть реализован на границе государства. "Туркменистан, приверженный принципам диверсификации вывода своих энергоносителей на мировые рынки, намерен задействовать имеющиеся возможности для участия в крупных международных проектах - таких, к примеру, как проект Nabucco", - сказал Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Проект "Набукко" оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа.

На начальной стадии по трубопроводу планируется перекачивать около 15 миллиардов кубометров газа. На территории Турции будут проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014-м.

Болгария приостановила сделку с РФ по "Южному потоку" Новый премьер-министр Болгарии Бойко БОРИСОВ потребовал объявить временный мораторий на все крупные энергетические сделки, в частности, на совместный проект с Россией - газопровод "Южный поток". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету "Ведомости".

Напомним, Бойко БОРИСОВ, партия ГЕРБ которого победила в парламентских выборах, должен на этой неделе возглавить новое правительство Болгарии. В ГЕРБ пояснили, что все соглашения по "Южному потоку" проверят финансовые консультанты будущего премьера. Об этом говорится в письме Б.БОРИСОВА на имя министра экономики Болгарии Петра ДИМИТРОВА (его текст опубликован в пятницу на сайте ГЕРБ).

Межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Болгарией по "Южному потоку" было подписано в январе 2008 года, а в мае 2009 года было подписано соглашение о сотрудничестве "Газпрома" и государственного Bulgarian Energy Holding.

Трубопровод "Южный поток" протянется из Новороссийска в Болгарию по дну Черного моря, а далее разделится на два направления: через Грецию в Италию через Сербию и Венгрию в Австрию. Как ожидается, проект будет реализован к 2015 году. Сейчас для старта "Южного потока" не хватает минимум одного межправительственного соглашения – с Австрией.

Как сообщалось, 13 июля Болгария должна подписать соглашение об участии в проекте строительства газопровода Nabucco, по которому европейские компании планируют поставлять топливо из Каспийского региона в обход России. Этот газопровод считается конкурентом "Южного потока". Подписи под документом в Анкаре поставят представители Турции, Венгрии, Румынии, Болгарии и Австрии.

Проект "Южный поток" создаётся для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитёров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.

Минтопэнерго может снизить тарифы на газ для церквей

Министерство топлива и энергетики Украины готово рассмотреть возможность снижения для церквей и религиозных организаций тарифов на природный газ до уровня тарифов, действующих для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, комментируя соответствующее обращение Совета церквей Украины к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и правительству.

«На потребности других учреждений, кроме населения, идет импортный газ. Сегодня, к сожалению, нет ресурса, при котором мы могли бы считать по цене для населения, но будем рассматривать это предложение при наличии источников компенсации затрат «Нафтогаза Украины», - сказал Ю.ПРОДАН.

При этом министр топлива и энергетики подчеркнул, что религиозные организации имеют статус юридических лиц, который соответствующим образом определяет и их обязательства.

«При этом многие из них являются прибыльными организациями, они имеют свои производства – издают литературу и другую церковную продукцию», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета церквей Украины премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО пообещала установить тарифы на коммунальные услуги для религиозных организаций на уровне тарифов для населения.

«Это основной вопрос для церквей и культовых сооружений, и это именно то, что мы будем делать и доведем это до конца», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Совет церквей Украины зачитал на этой встрече обращение, в котором также попросил установить тарифы на природный газ и воду на уровне тарифов для населения, а на отопление – на уровне тарифов для некоммерческих организаций.

Финансы: BNP Paribas увеличил участие в капитале «УкрСиббанка» BNP Paribas (г. Париж, Франция) увеличил участие в уставном капитале АКИБ «УкрСиббанк» (г. Харьков) до 81,42%, доля «Украинской металлургической компании» уменьшилась до 14,98%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, количество акций банка, принадлежащих BNP Paribas, увеличилось на 25,5 млрд. акций – до 85 млрд. 975 млн. 068 тыс. 753 акций, ЗАО «Украинская металлургическая компания» владеет 15 млрд. 819 млн. 318 тыс. 653 акциями АКИБ «УкрСиббанк».

Как сообщал УНИАН, в середине июня 2009 года BNP Paribas увеличил участие в уставном капитале «УкрСиббанка» (г. Харьков) до 75,499%. В то же время ЗАО «Украинская металлургическая компания» сократила свое участие в капитале кредитно-финансового учреждения до 19,749%.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas (51%) и ЗАО «Украинская металлургическая компания» (39,49754%).

АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По состоянию на 1 мая 2009 года, чистые активы банка составляли 53 млрд. грн., капитал – 5,8 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 45 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 7,8 млрд. грн., средства физических лиц – 7,6 млрд. грн.

На сегодня региональная сеть насчитывает более 930 отделений по всей территории Украины.

Транспорт: Укравтодор "за" увеличение акциза на бензин и налога с автовладельцев Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») инициирует повышение акцизных сборов на нефтепродукты и взимаемых с владельцев транспортных средств налогов.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины для обеспечения деятельности дорожного хозяйства Украины», подготовленный «Укравтодором», обнародован на сайте ведомства.

В частности, согласно изменениям, предлагается увеличить уровень сбора для моторных бензинов на 64% – до 180 евро/тонна с 1 января 2010 года.

Проект документа также предусматривает повышение сбора на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% с действующих 45 евро/тонна до 120 евро/тонна, с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – с 35 евро/тонна до 95 евро/тонна, с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – с 30 евро/тонна до 80 евро/тонна, с содержанием серы не более 0,005% – с 20 евро/тонна до 55 евро/тонна с 1 января 2010 года.

Согласно законопроекту, объем дополнительных поступлений в бюджет от повышения акцизных сборов на топливо в 2010 году составит 7,3 млрд. грн.

Кроме того, законопроект предусматривает введение дифференцированных ставок налога, взимаемого с владельцев грузовых транспортных средств с одинаковым объемом двигателя, однако с разной полной массой.

В частности, в настоящее время для автомобиля с объемом двигателя 10,85 куб. м действует ставка в размере 2,71 тыс. грн в год. Согласно законопроекту, при полной массе такого автомобиля 11,6 тонн применяется ставка 978 грн. в год, 14,74 тонн – 2,42 тыс. грн, 20,7 тонн – 7,03 тыс. грн.

Согласно проекту документа, новая система налогообложения грузового транспорта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 551,66 млн. грн.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, целью принятия данных изменений является привлечение дополнительных поступлений в Государственный бюджет для финансирования необходимых расходов из Госбюджета, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования и надлежащего финансирования строительства автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также приближение ставок акцизного сбора на нефтепродукты к уровню стран Европы, постепенное приведение отечественного законодательства по вопросам акцизного сбора в соответствие с нормами Европейского Союза.

Вместе с тем, согласно второму подготовленному «Укравтодором» проекту закона «О топливном сборе», предлагается с 1 января 2010 года установить ставки топливного сбора на бензины и дизельное топливо в размере 0,55 грн. за 1л, которые будут взиматься с конечного потребителя.

Принятие данного проекта закона позволит увеличить доходную часть Государственного бюджета Украины на 7,5 млрд. грн. в год.

Целью подготовленного проекта закона является обеспечение дополнительных поступлений в Госбюджет для финансирования необходимых расходов, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования, реконструкцией транспортных коридоров и обеспечением выполнения проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года, а также приведение автомобильных дорог общего пользования Украины к европейским стандартам качества.

АПК: Кабмин выделил 432,4 млн. грн. на ряд проектов в АПК

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 1 июля 2009 г. №776-р «О выделении средств Стабилизационного фонда для поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе» распорядился выделить из Стабфонда 432,4 млн. грн. на ряд проектов в АПК. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Документом предусмотрено выделение Минагрополитики за счет средств Стабилизационного фонда по направлениям, определенным в пункте І ч. І ст. 76 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, 432 млн. 380 тыс. грн. для поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе. Средства предусматривается выделить, в частности, на безвозвратной основе в сумме 38 млн. 818 тыс. грн. для: проведения государственных выставочных мероприятий в сфере агропромышленного комплекса - 9 млн. грн.; на оздоровление и отдых детей работников агропромышленного комплекса - 10 млн. грн.; для государственной поддержки сельскохозяйственной совещательной службы - 5 млн. грн.; на погашение кредиторской задолженности, которая возникла в 2008 году, в частности по бюджетным программам частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства – 2 млн. 642 тыс. грн.; на удешевление стоимости страховых премий (взносов), фактически уплаченных субъектами аграрного рынка, - 12 млн. 176 тыс. грн.

На возвратной основе в сумме 393 млн. 562 тыс. грн. по таким направлениям, как поддержка отдельных проектов в агропромышленном комплексе, в частности, для финансирования мероприятий по операциям финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники.

Документом определено, что указанные средства Стабилизационного фонда используются в соответствии с утвержденным Кабмином Порядком.

Кроме того, документом поручено Минфину выделить ассигнования в объеме 432 млн. 380 тыс. грн., определив источником покрытия указанных расходов поступления от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Автопром: Французские рабочие угрожают взорвать завод

Рабочие французского завода по производству автокомплектующих, объявленного банкротом, захватили предприятие и угрожают взорвать его, требуя компенсации у основных клиентов - автопроизводителей PSA Peugeot Citroen и Renault.

Как передает РИА «Новости», месяц назад арбитражный суд Лилля принял решение об упразднении предприятия New Fabris, объявленного банкротом, и потребовал немедленно прекратить его деятельность. Тогда же рабочие решили захватить завод, и теперь угрожают взорвать его, если до 31 июля не будет принято решение о выплате им компенсации.

По словам представителей профсоюза, сотрудники требуют по 30 тыс. евро на человека. "На заводе находятся газовые баллоны. Все готово для того, чтобы он взлетел на воздух. Мы не позволим PSA и Renault дождаться августа или сентября, чтобы забрать детали на складах или заводское оборудование. Если мы ничего не получим, им вообще ничего не достанется", - заявил представитель Всеобщей конфедерцаии труда (CGT) Франции Ги ЭЙРЕМАН.

Бельгийский RHJ улучшит предложение по покупке Opel

Бельгийский холдинг RHJ International SA готовится сделать американской General Motors Corp улучшенное предложение о приобретении ее отделений Opel на этой неделе, сообщили Рейтер два источника, знакомых с планами холдинга.

Новое предложение будет вторым сделанным в этом месяце конкурентами канадской Magna International Inc, которая лидирует в гонке за покупку немецкого автопроизводителя.

Magna заявляла, что планирует заключить с GM предварительное соглашение о покупке Opel на этой неделе.

"RHJ спешно работает над новым предложением", - сказал один из источников.

Другой источник, близкий к переговорам, подтвердил, что RHJ направит новое предложение, которое предусматривает сокращение примерно 10.000 рабочих мест в европейских отделениях Opel.

Пресс-секретарь RHJ не был доступен для комментариев.

Китайский автопроизводитель Beijing Automotive (BAIC) изложил на прошлой неделе предложение о реструктуризации Opel, пытаясь обогнать канадскую Magna и ее российских партнеров в борьбе за немецкого автопроизводителя.

Factbox о предложениях компаний, претендующих на контроль в Opel, доступен по коду.

Интернет: Казахстан ужесточил контроль над интернетом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал законодательные поправки, ужесточающие контроль над интернетом и ущемляющие, по мнению правозащитников, свободу слова. Об этом сообщает Рейтер.

Документ, принятый в преддверии председательства Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приравнивает все интернет-ресурсы к средствам массовой информации и дает право судам закрывать сайты, если содержащаяся там информация будет признана незаконной.

"Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационно-коммуникационных сетей", направленный на совершенствование системы государственного регулирования отношений, связанных с распространением на территории страны информации посредством информационно- коммуникационных сетей", - говорится в сообщении на официальном сайте президента страны www.akorda.kz.

В конце июня парламент Казахстана принял поправки, внеся лишь одно концептуальное изменение - удалив из него пункт, дающий право генеральному прокурору закрывать издание на три дня без решения суда.

Накануне председательства в ОБСЕ Казахстан взял на себя ряд обязательств по политической либерализации, в частности, в сфере выборного законодательства и средств массовой информации. Однако в апреле власти заявили, что не все рекомендации ОБСЕ в силу "страновой специфики" будут учтены.

Международные правозащитные группы критикуют Казахстан в отступлении от обязательств в сфере демократизации.

В богатой нефтью центральноазиатской стране, телевидение и газеты в подавляющем большинстве лояльны президенту страны, а суды находят различные предлоги, чтобы закрыть немногочисленные оппозиционные издания.

Грипп А/H1N1: США выделят 1 млрд. долл. на вакцину от вируса А/H1N1 США выделят около 1 млрд. долл. на создание вакцины от вируса А/H1N1, которая будет готова к середине октября.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила глава Министерства здравоохранения США Кэтлин СЕБЕЛИУС.

"Будет выделен один миллиард долларов на производство большого количества ингредиентов для создания вакцины против вируса А/H1N1. Конгресс согласился с Президентом, что сохранение американской безопасности является первостепенной необходимостью", - сказала она.

По словам К.СЕБЕЛИУС, планируется провести программу вакцинации к середине октября. Она будет проведена не только среди американцев, но и среди жителей всего мира в рамках борьбы с так называемым "свиным гриппом".

"Мы продолжаем упорно работать, в первую очередь, проверяя на реакции вируса готовность вакцины. Необходимо быть осторожными, проводя такого рода проверку; клинические испытания начнутся в этом месяце. Мы будем знать намного больше к концу лета, а это должно быть полезным", - добавила К.СЕБЕЛИУС.

По предсказаниям ученых и экспертов в области общественного здоровья, ситуация с вирусом может резко ухудшиться к осени - когда начнется сезон обычного гриппа, или даже раньше - когда откроются школы.

По последним данным, обнародованным Всемирной организации здравоохранения, на 6 июля подтверждено 94 тыс. 512 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 135 странах и территориях, 429 человек скончались. Наибольшее число случаев заболевания A/H1N1 зарегистрировано в США (33 тыс. 902, 170 заболевших скончались).