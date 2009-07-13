Основные игроки будут "ставить" на популизм

Основные кандидаты в президенты Украины будут строить свои избирательные кампании на принципах социального популизма.

К такому выводу пришли эксперты Агентства моделирования ситуаций по результатам анализа избирательных технологий основных политических команд, которые задекларировали свое участие в президентских выборах. Результаты такого анализа представлены в переданном УНИАН аналитическом исследовании “Выборы – 2010: последняя прививка от политических технологий. Роль политтехнологий на будущих выборах”.

Как отмечается в общих заключениях исследования, идеологических соревнований на президентских и вероятных внеочередных парламентских выборах не будет. Главная стратагема будет выстраиваться вокруг последствий мирового финансового кризиса. Именно в этом контексте будет происходить борьба “всех против ТИМОШЕНКО”.

Также, отмечается в исследовании, чрезвычайно активным будет использование принципов социального популизма.

В частности, премьер-министр Украины, лидер одноименного блока Юлия ТИМОШЕНКО будет формировать основу избирательной стратегии вокруг тезиса о единственной ответственной политической силе, а также об эффективности работы правительства в период кризиса. Акцент на социальную составляющую будет делаться не настолько сильно, как в предыдущей кампании. Хотя вполне может быть осуществлена попытка второй волны компенсационных выплат по вкладам Сбербанка СССР.

В отношении оппонентов наиболее прогнозируемыми являются обвинения в политической безответственности, вредительстве и стремлении дестабилизировать политическую, социальную и экономическую ситуацию в Украине. Основная дискуссия будет вестись с Партией регионов и ее лидером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, причем на персональном уровне будет осуществляться тактика игнорирования так называемой “третьей силы” и Арсения ЯЦЕНЮКА.

В.ЯНУКОВИЧ и его политическая сила главный акцент будут делать на жесткой экономической критике действий правительства и усиленном социальном популизме.

Такая стратегия, по заключению экспертов, будет “напоминать избирательную кампанию БЮТ на прошлых парламентских выборах, доведенную до абсурда”. ПР и ее лидер вернутся к тезису относительно профессионального несоответствия “оранжевой власти”, к которому технологи партии будут относить и Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, по прогнозам Агентства моделирования ситуаций, в команде В.ЯНУКОВИЧА будет достаточно жесткой борьба за распределение избирательных должностей, что может вылиться в формирование нескольких команд, которые будут действовать параллельно и несогласованно.

По мнению экспертов, сегодня можно с высокой степенью достоверности утверждать, что избирательная кампания лидера “Фронта перемен” А.ЯЦЕНЮКА направлена не на победу, а исключительно на актуализацию новой политической силы. В отношениях с оппонентами А.ЯЦЕНЮК будет вести жесткое противостояние со всеми основными политическими игроками – для него демонстративно не будет существовать политических авторитетов. “Этот факт также свидетельствует о том, что А.ЯЦЕНЮКУ готовят яркий старт, в первую очередь, для эффективной парламентской кампании, а не президентской”, - подытоживается в исследование Агентства моделирования ситуаций.