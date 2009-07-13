Лидеры президентского рейтинга - Янукович, Тимошенко, Яценюк

Если бы выборы Президента состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку избирателей получили бы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и политических исследований СОЦИС.

В частности, в первом туре за В.ЯНУКОВИЧА бы проголосовали 22% украинцев, за Ю.ТИМОШЕНКО – 14%, за А.ЯЦЕНЮКА – 11%, за Владимира ЛИТВИНА – 4%, за Виктора ЮЩЕНКО и Петра СИМОНЕНКО – по 3% опрошенных.

Остальные кандидаты получили меньше 3%. Против всех проголосовали бы 10% участников исследования, столько же отказались от участия в выборах, 17% затруднились ответить на вопрос, за кого они будут голосовать.

Как отмечают эксперты, по сравнению с предыдущими исследованиями СОЦИСа, статистически значимых изменений рейтингов основных кандидатов не произошло. Следовательно, события связанные с созданием коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов, не изменили отношения избирателей к фигурантам переговорного процесса – Виктору ЯНУКОВИЧУ и Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме того, как показывают данные соцопроса, 27% украинцев полагают, что на выборах Президента одержит победу В.ЯНУКОВИЧ, 24% думают, что победителем станет Ю.ТИМОШЕНКО, 9% - что А.ЯЦЕНЮК. В победу В.ЮЩЕНКО верят 2% опрошенных, все остальные политики называются еще реже.

Что касается мнения опрошенных о причинах выхода В.ЯНУКОВИЧА из переговоров по созданию коалиции Партии регионов и БЮТ, то 23% респондентов придерживаются мнения, что В.ЯНУКОВИЧ руководствовался защитой интересов своих избирателей, 47% - что личными амбициями, 22% участников исследования затруднились ответить на этот вопрос, 8% отказались от ответа на вопрос.

Социсследование было проведено Центром социальных и политических исследований СОЦИС с 15 по 30 июня. Было опрошено 1200 респондентов. Интервью проводились в 24 областях Украины, АР Крым и Киеве. Метод сбора информации – личное (face-to-face) интервью, ошибка выборки не превышает 3%.