Курс НБУ на 14.07.09

Официальный курс НБУ на 14.07.09 100 USD США – 762.4400 (13 июля – 762.4400)100 EUR – 1065.5099 (13 июля – 1059.8678 ) 10 RUR – 2.3063 (13 июля – 2.3800) Учетные курсы банковских металлов на 14.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69267.67 (13 июля-69382.04)961 XAG 10 Серебро-950.76 (13 июля-962.96)962 XPT 10 Платина-83258.45 (13 июля-84325.86)964XPD10 Палладий-17764.85(13 июля-17841.10)

Официальный курс НБУ на 14.07.09 100 USD США – 762.4400 (13 июля – 762.4400) 100 EUR – 1065.5099 (13 июля – 1059.8678 ) 10 RUR – 2.3063 (13 июля – 2.3800) Учетные курсы банковских металлов на 14.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69267.67 (13 июля-69382.04) 961 XAG 10 Серебро-950.76 (13 июля-962.96) 962 XPT 10 Платина-83258.45 (13 июля-84325.86) 964XPD10 Палладий-17764.85(13 июля-17841.10)

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