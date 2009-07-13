Главное на 13 июля (вечер)

Новости ТЭК

Межправительственное соглашение по проекту Nabucco ("Набукко"), предусматривающему поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России, подписано в понедельник в Анкаре главами правительств пяти из шести стран, участвующих в реализации сделки.

Как передает РИА "Новости", документ подписали Турция, Австрия, Венгрия, Болгария и Румыния. Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной.

В церемонии подписания соглашения приняли участие представители около 20 стран, а также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ. В числе гостей были президент Грузии, премьер-министр Ирака и спецпредставитель США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард МОРНИНГСТАР. В то же время, на церемонию не были приглашены представители Ирана. Эта страна рассматривается в качестве одного из возможных участников амбициозного проекта, однако до урегулирования отношений с США присоединение ИРИ к "Набукко" представляется маловероятным.

Премьер Турции Тайип ЭРДОГАН, выступая на церемонии подписания соглашения, выразил надежду на участие России и Ирана в реализации "Набукко".

"Мы выступаем за присоединение к проекту Ирана, когда это позволят условия, а также надеемся на участие в нем России", - сказал он.

Причиной аварии на шахте имени Александра Скочинского государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» стали внезапные выбросы угля и газа во время осуществления горных работ в зоне высокой напряженности горного массива и геологического нарушения, ведение которых в то время было запрещено.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, таковы выводы экспертной комиссии.

С целью недопущения аналогичных аварий экспертная комиссия предложила ряд рекомендаций, которые направлены на совершенствование технологических и вентиляционных схем отработки таких опасных пластов.

В частности, для обеспечения безопасной добычи угля комиссия рекомендует ограничить темпы продвижения очистного забоя до 30 метров в месяц (для уменьшения концентрации метана в выработке); привести в соответствие с требованиями нормативных документов сеть связи на шахте (вывести показатели концентрации метана от всех датчиков в подземных выработках шахт на поверхностный диспетчерский пульт) и т. п.

Правительственная комиссия обязала Министерство угольной промышленности продолжить финансирование работы отраслевых институтов по проблемам борьбы с газодинамическими явлениями; обеспечить горняков сигнализаторами метана, соединенными с главными светильниками; отраслевые институты обязаны разработать системы контроля и дистанционного управления технологическими процессами добычи угля и проведения выработок в выбросоопасных пластах.

Комиссия считает, что ответственными лицами в допущенной аварии первой категории с групповым несчастным случаем является: директор УП «Шахта имени А.А.Скочинского» В.МИМИНОШВИЛИ, главный инженер шахты О.КОВАЛЬ, и.о. главного инженера шахты Г.СТИХАР, заместитель директора шахты по охране труда Ю.ШЕВЧЕНКО, заместитель директора шахты по производству О.СНЕЖКО, технический директор ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» О.МАРТЕМЬЯНОВ, заместитель генерального директора по охране труда и чрезвычайным ситуациям ГП «ДУЭК» А.САЗОНОВ, начальник смены производственной службы шахты В.СОРОКА, начальник участка №2 С.МАЛЬЦЕВ, горный мастер участка №2 В.ДЕМЕНКОВ.

Учитывая степень ответственности за аварию с групповым несчастным случаем, комиссия предлагает освободить от занимаемых должностей заместителя директора шахты по охране труда, начальника смены производственной службы шахты, начальника участка №2 и горного мастера участка №2.

Акт расследования и списки виновных в трагедии на шахте имени А.А.Скочинского будут направлены в прокуратуру Донецкой области.

Европейский Союз в рамках проекта TACIS выделил Украине 8,9 млн. евро на «Программу поддержки угольного сектора».

Об этом сообщил руководитель третьего отдела представительства Европейской Комиссии в Украине Ганс РАЙН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Проект нацелен на разработку стратегии помощи в этой отрасли и включает в себя реструктуризацию, вопросы добычи, утилизации метана и другие важные вопросы», - сказал он.

При этом Г.РАЙН добавил, что вопрос безопасности на шахтах является одним из самых важных.

«Проект будет заниматься в том числе вопросами обеспечения безопасности шахт… И в рамках этого проекта будет запущен пилотный проект под названием «Безопасная шахта», в котором мы постараемся воплотить все наилучшие на уровне европейских стандартов мероприятия по обеспечению безопасности», - подчеркнул он.

Как сообщил в свою очередь руководитель группы экспертов «Программы поддержки угольного сектора» в Украине Войтек МЛОДЖИЕВСКИЙ, реализацию проекта планируется завершить до конца 2010 года.

«В рамках проекта будет производиться оценка материальных активов шахт, разработка технико-экономического обоснования по созданию Фонда социального развития. Конечной целью является разработка Стратегии развития угольной отрасли Украины», - уточнил он.

Также В.МЛОДЖИЕВСКИЙ отметил, что Проект состоит из пяти компонентов: институциональное укрепление угольной отрасли Украины; стратегическое развитие отрасли; вопросы социальной политики; вопросы безопасности на шахтах; экологические вопросы.

Бенефициаром проекта выступает Министерство угольной промышленности Украины.

Украина в январе-мае сократила импорт природного газа на 7,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3 млрд. 875,448 млн. долл., сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-мае в общем объеме импорта составил 23,4%.

Экспорт природного газа в январе-мае увеличился на 53,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 152,3 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-мае Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 58,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 834 млн. 114,7 тыс. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-мае составил 5,0%.

Финансовый рынок

Кредиторы «Укрпромбанка» пока не давали согласия на реструктуризацию долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ.

«У нас нет оснований на данный момент говорить о том, что согласие на реструктуризацию долгов «Укрпромбанка» получено», - сказал он.

Директор департамента сообщил, что вариант, когда государство предоставит гарантии кредиторам «Укрпромбанка», для того чтобы ускорить процесс рекапитализации, сегодня не обсуждается.

Относительно процесса реструктуризации долгов банка «Надра» и сообщения, которое было обнародовано на сайте Минфина и потом снято, в котором, в частности, сообщалось, что у банка возникли проблемы с реструктуризацией обязательств по еврооблигациям, Т.БАГИРОВ сказал следующее: «Эта информация была непроверенной и некорректной, и поэтому она исчезла с сайта. В настоящий момент мы выясняем, откуда эта информация взялась. Это похоже на какой-то сырой недоработанный документ, и он не отражает нашей точки зрения. Наша точка зрения заключается в следующем: Министерство финансов не является стороной в переговорах по внешним долгам банка «Надра», не принимает в них ни формального, ни физического участия. Мы общаемся с временной администрацией банка, как и с временной администрацией любого другого банка, запрашиваем информацию и получаем ответы».

Также Т.БАГИРОВ отметил, что банки «Надра» и «Укрпромбанк» сегодня являются единственными претендентами на рекапитализацию.

«Кроме «Укрпромбанка» и банка «Надра» у нас пока больше ничего нет», - сказал он.

Временная администрация может быть выведена из «Укргазбанка» уже в конце июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ.

Он отметил, что данный вопрос связан с процессом формирования органов управления банка.

«Вопрос вывода временной администрации напрямую связан с назначением руководящих органов банка. После формирования всех руководящих органов банка временная администрация будет выведена. Мы надеемся, что это будет сделано до конца месяца», - сказал Т.БАГИРОВ.

По информации временного администратора «Укргазбанка» Александра СОКОЛОВА, сегодня банк ведет активную работу по реструктуризации своей задолженности, как внешней, так и внутренней.

«Мы получили контрпредложения от внешних кредиторов для реструктуризации задолженности и направили им свои, с некоторыми уточнениями. Думаю, до конца этой недели нам удастся продвинуться в этом процессе, - отметил он. – Что касается внутренних обязательств, то со всеми (кредиторами - УНИАН) ведутся переговоры, по некоторым мы уже получили подтверждение по поводу акцепта наших условий, некоторые уточняют детали. Идет ежедневный конструктивный диалог».

А.СОКОЛОВ подчеркнул, что в целом сегодня можно говорить о восстановлении нормальной работы «Укргазбанка». Он отметил, что текущее состояние банка позволило не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Клиентские платежи осуществлялись день в день.

«С пятницы (10 июля 2009 года) банк приступил к выполнению главной миссии рекапитализации, утвержденной правительством: выполнению обязательств банка перед вкладчиками в полном объеме. Это означает, что каждый вкладчик по всей системе «Укргазбанка» может обратиться в банк, по истечении срока его депозитного договора или досрочно, и беспрепятственно получить вклад и проценты», - сказал А.СОКОЛОВ.

Также он сообщил, что с начала месяца (с момента появления информация о начале рекапитализации банка) по сроку закончились депозиты физических лиц на общую сумму 201 млн. грн. При этом фактический отток составил всего 20 млн. грн. – т. е. только 10% депозитов было снято по завершении срока действия депозита.

По информации А.СОКОЛОВА, первое полугодие «Укргазбанк» закончил с убытком в 34 млн. грн., «что в большей части связано с доформированием резервов».

Еврокомиссия предлагает усилить требования к капитализации банков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в представленных сегодня Еврокомиссией предложениях о внесении изменений в директиву от 2006 года.

Изменения, в частности, предусматривают новые подходы к оцениванию степени риска торгового портфеля банка, а также усиление требований к капитализации для минимизации рисков в краткосрочной перспективе, увеличение требований к капиталу банка при ресекьюритизации.

Кроме того, проект директивы предусматривает внесение изменений в политику выплаты вознаграждений персоналу банка, который непосредственно отвечает за одобрение решения по рисковым операциям.

По убеждению Еврокомиссии, существующая в настоящее время система бонусов приводила к тому, что персонал банков одобрял рискованные решения, которые сразу сказывались на финансовом состоянии банков после начала финансового кризиса.

Документом предусмотрено, что в случае отказа банка изменять политику вознаграждений высшему менеджменту против банка могут быть применены санкции национальным регулятором.

Проект директивы будет передан на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту повысились. Торги по доллару США закрылись на уровне 7,6550/7,6790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Национальный банк Украины вышел с интервенцией по валютной паре USD/UAH по курсу 7,62/7,64 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2310/0,2325 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2315/0,2325 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2319/0,2326 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 32,7285 рублей за доллар (+0,0985).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3928/1,3980 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,66/10,72 грн./евро, к 12:00 цены повысились - 10,6800/10,7210 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,6850/10,7250 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке было куплено 155,386 млн. долл., продано – 151,463 млн. долл. по курсу 7,6456/7,6484 грн./долл., а также куплено евро в объеме 30,254 млн., продано – 26,026 млн. по курсу 10,6754/10,7053 грн./евро. Российских рублей было куплено 432,28 млн., продано 531,91 млн. по курсу 0,232/0,233 грн./рубль.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 762.4400 (на 13 июля – 762.4400)

100 EUR – 1065.5099 (на 13 июля – 1059.8678 )

10 RUR – 2.3063 (на 13 июля – 2.3800)

Подготовка к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен темпами финансирования подготовки к Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Президента, это он подчеркнул сегодня на совещании по вопросам готовности инфраструктуры к проведению Евро-2012.

Глава государства напомнил, что предусмотренные расходы на финансирование подготовки Евро-2012 в государственном бюджете на текущий год составляют 7,2 млрд. грн., однако за полгода эти мероприятия профинансированы только на 5%. «Таким образом, финансирование программ Евро-2012 оказалось под угрозой», - считает В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, такое положение вещей свидетельствует о том, что госбюджет не способен сегодня, как это предусматривалось планом, покрывать эти расходы. Следовательно, Президент призывал участников найти способ разрешения ситуации.

«Вместе с НБУ, Министерством финансов нам необходимо найти финансовые ресурсы - к сожалению, не через получение доходов бюджета, которые бы стопроцентно обеспечили финансирование мероприятий по дорожному строительству в рамках программы Евро-2012, строительства объектов, прежде всего, спортивной инфраструктуры», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что речь идет об источниках, «которые не должны принести дестабилизацию на финансовый рынок Украины, ни на цены, ни на курс». Речь идет о выработке особого режима, который обеспечил бы выполнение плана подготовки.

Президент также подчеркнул необходимость пересмотра программы подготовки городов, которые потенциально могут принимать Евро-2012. «Мы должны иметь уточненную программу и сконцентрировать усилия там, где они наиболее нужны. Программа подготовки должна быть вся сконцентрирована на городах, на базе которых будет осенью формироваться окончательное решение исполкома УЕФА», - сказал он. Президент призвал разработать такую программу до октября этого года.

В.ЮЩЕНКО поручил представить обновленный перечень объектов этих городов и новый график обеспечения их помесячного финансирования. Он также дал поручение Национальному банку Украины и Министерству финансов на протяжении этой недели сформировать и утвердить порядок обеспечения финансирования объектов Евро-2012.

Глава государства особенно обратил внимание на важность обеспечения целевого использования средств, которые будут направлены на финансирование строительства объектов к проведению Евро-2012. В этом контексте Президент отметил, что существует множество примеров использования средств на важные программы нецелевым путем. Последний из них - программа достройки жилых объектов. По имеющейся информации, предусмотренные средства планируют использовать для приобретения квартир просто на рынке с тем, чтобы их раздать.

«Вместо того, чтобы миллиарды ресурсов мобилизовать через финансирование недостроенного жилья, в правительстве было принято решение выкупить за счет этих средств на рынке соответствующее жилье и тем самым на девять десятых сократить мобилизацию финансов, которую мы планировали, - сказал В.ЮЩЕНКО. - Это маленький пример того, как говорится одно, а затем идет политика... и переходит на сладко-приторный пиар-шаг бездумного использования эмиссионных ресурсов государства».

Участие в совещании приняли глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Кабмине Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Роман ЖУКОВСКИЙ, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, председатель Государственной службы автомобильных дорог Вадим ГУРЖОС, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ, заместитель председателя правления «Укрэксимбанка» Юрий ХРАМОВ.

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.

Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.

Виктор ЮЩЕНКО также подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению порядка рассмотрения вопросов предоставления помощи семьям погибших».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено, что физическое лицо может быть объявлено судом умершим, если в месте его постоянного проживания нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести - при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью или дают основание считать его гибель от определенного несчастного случая, - на протяжении шести месяцев, а при возможности допустить его гибель от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера – безотлагательно.

Внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, которыми предусмотрено, что расходы физических лиц, связанные с оплатой правовой помощи при рассмотрении судом дел об объявлении умершим физического лица, пропавшего без вести, при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью, или дают основания считать физическое лицо погибшим от определенного несчастного случая или других обстоятельств в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, несут юридические лица, на территории которых имел место несчастный случай в результате таких чрезвычайных ситуаций.

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов распустить Верховную Раду, если для этого возникнут юридические основания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

«Президент готов принять решение относительно существования действующего парламента при условии наличия предусмотренных законом оснований», - сказала она.

И.ВАННИКОВА отметила, что, по мнению главы государства, сегодня парламент должен заниматься вопросом создания эффективной парламентской коалиции, отсутствие которой привело к очередной парламентской блокаде.

«Ключ к разрешению парламентского кризиса находится в здании по улице Грушевского», - сказала она. По словам И.ВАННИКОВОЙ, если понимание не будет найдено и в дальнейшем, Президент будет рассматривать решение относительно роспуска парламента.

"Народный Союз Наша Украина" направил в Министерство юстиции официальное сообщение об изменении названия партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, согласно сообщению, "Народный Союз Наша Украина" переименован в «Политическую партию "Наша Украина"». Соответствующее решение было принято на VII съезде НСНУ 27 июня 2009 года.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию о переименовании партии. Соответствующие изменения внесены в Реестр политических партий Украины, отметили в пресс-службе.

“Народный Союз Наша Украина" был зарегистрирован Министерством юстиции 22 марта 2005 года и внесен в Реестр политических партий под №112.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 14 июля.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата ВР.

В соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады, в парламенте зарегистрирована инициатива 151 народного депутата, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется во вторник в 16 часов.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций начнется в 15 часов того же дня.

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(УНИАН)