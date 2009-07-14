Сегодня состоится внеочередное заседание парламента

Сегодня состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении аппарата ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады, в парламенте зарегистрирована инициатива 151 народного депутата, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины, о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется сегодня в 16.00

В повестке дня внеочередного заседания ВР три вопроса: законопроект, касающийся рекапитализации банков, изменения в госбюджет в части выделения средств на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по выборам Президента Украины.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций начнется в 15.00.