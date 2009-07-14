ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Какая валюта придет на смену доллару», в котором пишет, что растущие долги государств, нехватка ликвидности и финансовый кризис подорвали доверие к мировой финансовой системе, основанной на долларе. Ее дальнейшее использование приведет к новым кризисам. СДР, золото, bancor, юань или множество региональных валют... Что придет на смену доллару?..

http://delo.ua/news/109620/

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Также «Дело» в материале «Газ пускают в обход Украины» пишет о том, что 13 июля представители Турции и четырех стран Евросоюза (Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии) подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода Nabucco. Проектом предусматривается поставка голубого топлива из Каспийского региона в направлении Европы. Главная цель строительства Nabucco — диверсификация источников газа…

http://delo.ua/news/109638/

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«Дело» в публикации «В потребительскую корзину добавят пылесосы и телефоны» пишет о том, что в следующем году, согласно законодательству, правительство обязано пересмотреть состав потребительской корзины, на основе которой рассчитывается размер прожиточного минимума. По информации издания, экспертная группа в составе представителей Кабмина, Федерации профсоюзов и Федерации работодателей (по пять человек от каждой организации) уже приступила к пересмотру минимально необходимого для жизни набора товаров и услуг. Федерация профсоюзов требует включить в потребительскую корзину накопление на покупку жилья, а также ряд необходимой для человека техники. В частности пылесос и мобильный телефон…

http://delo.ua/news/109647/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Мясо режут без ножа» пишет - в Украине ужесточаются требования к импортному мясу. 13 июля в Госкомитете ветеринарной медицины сообщили, что с 23 июля в страну будет ввозиться мясо только с проинспектированных специалистами комитета предприятий. За счет этого в комитете рассчитывают уменьшить объем ввоза в страну некачественного мяса. Но такая мера может служить и механизмом ограничения импорта, опасаются в компаниях…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1203737

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Государство взяло курс на причал» пишет о том, что Минтранс приступил к активным действиям по возврату государственных причалов в управление портов. Министерство обратилось в Фонд госимущества с просьбой передать удерживаемый компанией "Трансинвестсервис" (ТИС) российского бизнесмена Алексея Федорычева причал №16 порту Южный – договор аренды с компанией истек еще в январе. В ТИС готовы отстаивать свои интересы в суде. Однако юридические шансы компании невысоки, утверждают юристы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1203722

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«Экономические известия» в материале «МВФ не спасет госбюджет» пишут о том, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) отказала Украине в запрашиваемом увеличении размера третьего транша кредита, предлагая его на уровне 3,3 млрд долл. Латать бюджетные дыры Кабмин будет за счет налогов и приватизации…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180677

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ernst&Young оправдала Нацбанк» пишет о том, что аудиторская компания Ernst&Young завершила трехмесячную проверку операций Нацбанка в разгар финансового кризиса осенью-зимой 2008 г. По предварительным данным, регулятор оправдан полностью…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180682

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«Газета по-киевски» в публикации «Воля» будет судиться с антимонопольщиками» пишет – крупнейший украинский провайдер телекоммуникационных услуг утверждает, что в злоупотреблении монопольным положением его обвиняют безосновательно…

http://mycityua.com/articles/city/2009/07/13/124547.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Шустер меняет студию. А канал?» пишет – продакшн-компания «Са-вик Шустер Студиос» (СШС) поменяла свое название на «Истил Студиос» и попрощалась с самим... Савиком Шустером…

http://www.segodnya.ua/news/14064896.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Недвижимость: кто займет опустевшие игорные залы?..» пишет - украинский рынок коммерческой недвижимости ждет еще одно потрясение: высвободившиеся площади, занимаемые игорным бизнесом, грозят обвалить арендные ставки на и так уже «просевшем» рынке. Кто воспользуется случаем, чтобы занять вакантные места и усилить свою позицию?..

http://economics.unian.net/rus/detail/16796

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина и мировые агрорынки: что нас ждет в настоящем и будущем» пишет - в нынешних условиях сельское хозяйство превратилось из величественно-патетического спутника "колыбели нации" в неплохой инструмент зарабатывания денег. И это только начало...

http://economics.unian.net/rus/detail/16808

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Модернизация инфраструктуры в России провалилась» пишет о том, что государство не способно предъявлять жесткие требования к подрядчикам и оптимально организовывать производство. В результате 1 км четырехполосной автострады обходится в Китае в 2,9 млн. долл, Бразилии — 3,6 млн. долл., России — в 12,9 млн. долларов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/14/204837

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Издание «Известия» в публикации «Жириновский пиарился на клубничке» пишет о том, что в понедельник Владимир Жириновский пытался влезть в шкуру русского крестьянина. Лидер ЛДПР приехал на столичный рынок и торговал совхозной клубникой всего по полтиннику за килограмм. Наверное, он хотел показать, что деревня накормит всю Россию. Но мораль басни в итоге вышла совершенно иной: на примере известного политика стало понятно, насколько российские рынки недоступны для обычных крестьян…

http://www.izvestia.ru/politic/article3130632/

(УНИАН)