Анонс на 14 июля

В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Альтернативные источники энергии: состояние разработки и внедрения в Украине». Участники: председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, вице-президент Агентства по возобновимой энергетике Андрей Конеченков; директор НИИ экобиотехнологий Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валерий Дубровин.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Черная метка от Минтранссвязи - сезон пиратства в портах?». Участники: Олег Кутателадзе, председатель ООО «ТИС», Александр Чебручан, директор ООО «ТИС-РУДА» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8096-473 77 28.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Игорный бизнес играет в русскую рулетку”. Ситуация вокруг закрытия казино и залов игровых автоматов обостряется. Киевские казино не боятся штрафа и конфискации игорного оборудования. Казино с 220 игровыми автоматами работает в центре Киева, вход свободный. При проведении рейда по Киеву представители общественности вновь подверглись угрозам, побоям и попыткам шантажа. Продолжение следует?... Участники: народный депутат Украины Валерий Писаренко, председатель общественного Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Алексей Косарев, зам.председателя комитета Георигий Блощица (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ