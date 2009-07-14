Минфин: справочно о капитализации банков с участием государства

Міністерство фінансів України оприлюднило довідку щодо капіталізації банків за участю держави:

ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

10 червня 2009 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про капіталізацію відкритого акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» №567, згідно з якою Міністерством фінансів здійснено випуск облігацій державної внутрішньої позики на суму у 3 млрд. 100 млн. грн., які були обмінені на пакет у 81,58% акцій додаткової емісії банку. Залишок у 18,42% акцій залишиться у колишніх власників.

Наразі триває технічна процедура оформлення корпоративних прав держави у ВАТ АБ «Укргазбанк», яка має завершитися у найближчі дні.

Отримані банком облігації внутрішньої державної позики були внесені до його статутного фонду. Їх викуп здійснюється частинами відповідно до погодженого Міністерством фінансів та Національним банком України плану. Цей план також передбачає підтримку ліквідності банку за рахунок надання рефінансування Національного банку.

Для належного здійснення всіх дій щодо капіталізації ВАТ АБ «Укргазбанк» у ньому було запроваджено режим тимчасової адміністрації за яким банк очолив тимчасовий адміністратор О.В.Соколов.

На сьогодні здійснюється формальний процес призначення керівництва та формування органів управління (Наглядової ради, Правління, комітетів) ВАТ АБ «Укргазбанк». Згідно з чинним законодавством невдовзі після закінчення цієї роботи буде відмінено тимчасову адміністрацію у банку, а сам він має відновити звичайне функціонування. Для забезпечення цього, тимчасовий адміністратор банку готує план дій по виконанню зобов’язнь ВАТ АБ «Укргазбанк» на найближчий місяць.

Досягнуто значного прогресу у реструктуризації заборгованості банку перед зовнішніми кредиторами, що дозволить значно зменшити боргове навантаження на банк особливо у поточному році, тобто на початковому етапі роботи банку під державним управлінням. Відповідні угоди з кредиторами мають бути укладені до кінця поточного місяця.

«РОДОВИД БАНК»

10 червня 2009 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про капіталізацію відкритого акціонерного товариства «Родовід Банк» №580, згідно з якою Міністерством фінансів здійснено випуск облігацій державної внутрішньої позики на суму у 2 млрд. 808 млн. грн., які були обмінені на пакет у 99,97% акцій додаткової емісії банку.

Наразі здійснюється технічна процедура оформлення корпоративних прав держави у ВАТ «Родовід Банк», яка має завершитися у найближчі дні.

Отримані банком облігації внутрішньої державної позики були внесені до його статутного фонду. Їх викуп здійснюється частинами відповідно до погодженого Міністерством фінансів та Національним банком України плану. Цей план також передбачає підтримку ліквідності банку за рахунок надання рефінансування Національного банку.

Для належного здійснення всіх дій щодо капіталізації ВАТ «Родовід банк» у ньому було змінено тимчасового адміністратора, новим тимчасовим адміністратором банку призначено представника Міністерства фінансів С.Я.Щербину.

На сьогодні здійснюється формальний процес призначення керівництва та формування органів управління (Наглядової ради, Правління, комітетів) ВАТ «Родовід Банк». Згідно з чинним законодавством невдовзі після закінчення цієї роботи буде відмінено тимчасову адміністрацію у банку, а сам він має відновити звичайне функціонування.

Для забезпечення цього, тимчасовий адміністратор банку наразі готує план дій по виконанню зобов’язнь ВАТ АБ «Укргазбанк» на найближчий місяць.

Досягнуто поступу в узгодженні умов реструктуризації заборгованості банку перед зовнішніми кредиторами, що дозволить значно зменшити боргове навантаження на банк особливо у поточному році, тобто на початковому етапі роботи банку під державним управлінням. Відповідні угоди з кредиторами мають бути укладені до кінця поточного місяця.

АКБ «КИЇВ»

10 червня 2009 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про капіталізацію акціонерного комерційного банку «Київ» №566, згідно з якою Міністерством фінансів здійснено випуск облігацій державної внутрішньої позики на суму у 3 млрд. 565 млн. грн., які були обмінені на пакет у 99,96% акцій додаткової емісії банку.

Наразі триває технічна процедура оформлення корпоративних прав держави у АКБ «Київ», яка має завершитися у найближчі дні.

Отримані банком облігації внутрішньої державної позики були внесені до його статутного фонду. Їх викуп здійснюється частинами відповідно до погодженого Міністерством фінансів та Національним банком України плану. Цей план також передбачає підтримку ліквідності банку за рахунок надання рефінансування Національного банку.

На сьогодні здійснюється формальний процес призначення керівництва та формування органів управління (Наглядової ради, Правління, комітетів) АКБ «Київ». Згідно з чинним законодавством невдовзі після закінчення цієї роботи буде відмінено тимчасову адміністрацію у банку, а сам він має відновити звичайне функціонування.

Для забезпечення цього, тимчасовий адміністратор банку готує план дій по виконанню зобов’язнь АКБ «Київ» на найближчий місяць.

Сайт Мінфіну