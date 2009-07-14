За три недели налоговая установила 155 фактов незаконного проведения азартных игр, изъято оборудования на 27,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, с начала действия закона „О запрете игрового бизнеса в Украине” (26 июня) налоговики установили 155 фактов незаконного проведения азартных игр, изъято 2,1 тыс. игральных автоматов и другого оборудования на сумму 27,2 млн. грн. В отношении нарушителей составлено 63 административных протокола. 25 материалов направленно в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел по ст.203 Уголовного кодекса Украины (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности).

Налоговой милицией начата профилактическая операция по отработке субъектов игрового бизнеса, которые, игнорируя требования указанного закона, продолжают незаконно работать. Для ее проведения как в дневное, так и в ночное время сформированы около 500 мобильных групп по всей Украине, к работе в которых задействованы 1,5 тыс. работников налоговой милиции.

Только за два дня проведения операции установлено 53 факта проведения запрещенных азартных игр, изъято 489 единиц игрового оборудования на сумму 6,5 млн. грн.

Так, в Днепропетровской области налоговики совместно с коллегами органов внутренних дел установили факт предоставления услуг по азартным играм в местном клубе, в котором работали 33 игровых автомата. По результатам проверки изъяты игровые автоматы и наличные средства на сумму свыше 1 млн. грн.

В Печерском районе г. Киева работники налоговой милиции пресекли работу зала игральных автоматов и подпольного казино. Как отмечается в сообщении, один игровой автомат при благоприятных обстоятельствах может ежесуточно приносить свыше 2 тыс. грн. чистой прибыли. В целом в зале игровых автоматов, который размещался на ул. Мечникова, было установлено 87 таких устройств. Кроме того, в казино работала электронная рулетка на восемь мест. Автоматы и рулетка на общую сумму 3 млн. 242 тыс. грн. изъяты. Устанавливаются владельцы нелегального бизнеса.