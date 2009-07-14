Тимошенко: пришло время "крепко брать власть в свои руки"

Лидер партии «Батьківщина», премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сейчас для партии «Батьківщина» пришло время “крепко брать власть в свои руки”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая на торжественном съезде «Батьківщини», посвященном 10-летию со дня образования партии.

«Сейчас мы не имеем ни права, ни времени, ни свободы уступать дорогу тем, кто не достоин вести страну вперед, реформировать ее и сделать ее неотъемлемой составляющей Европейского Союза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в ходе выступления, которое было прервано бурными аплодисментами делегатов съезда.

После этого глава партии еще раз заявила, что «пришло время не уступать, а крепко брать власть в свои руки».

Ю.ТИМОШЕНКО допустила, что критика в адрес лидеров помаранчевой революции может быть вызвана в том числе и тем, что в свое время «не очень хорошо были выбраны проводники». «Не очень хорошо те проводники воплощали наши главные принципы и идеи в жизнь, но, возможно, нам и это нужно было пережить, возможно, и это нам нужно было выстрадать, чтобы понять, что так мы были должны тогда объединяться, мы должны были тогда готовиться и выдвигать единственного кандидата в Президенты», - подчеркнула она.

В то же время глава партии «Батьківщина» считает, что такие действия в 2004 году позволили «набраться опыта и знаний, чтобы понять, что сейчас нужно брать власть в свои руки».