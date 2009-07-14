Главное на 14 июля (день)

Финансовый рынок

Украинские банки в январе-июне текущего года получили убыток в размере 10,2 млрд. грн., тогда как за шесть месяцев 2008 года прибыль банков составила 5,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков за шесть месяцев 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились в 1,5 раза – до 72 млрд. грн., расходы – в 1,9 раза, до 82,2 млрд. грн.

По данным НБУ, из общего объема доходов банков процентные доходы составили 61,8 млрд. грн. (85,9% от общих доходов), комиссионные доходы – 7,5 млрд. грн. (10,5%).

В общем объеме расходов банков процентные расходы составили 34,3 млрд. грн. (41,7% от общих расходов), отчисления в резервы – 29,1 млрд. грн. (35,4%), комиссионные расходы – 1,3 млрд. грн. (1,6%).

Собственный капитал банков с начала года сократился на 4,6 млрд. грн. и на 1 июля т.г. составил 116,8 млрд. грн. или 13,4% банковских пассивов.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 78,8%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,5%, эмиссионные разницы – 5,1%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 14,7%, результаты прошлых лет – 0,6%, результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – 0,1%, результаты текущего года – "минус" 8,8%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 9%.

Обязательства банков с начала года сократились на 6,7% – до 751,8 млрд. грн.

Средства физических лиц в банках с начала года сократились на 16,5 млрд. грн. и на 1 июля т.г. составили 196,7 млрд. грн., или 26,2% от общего объема обязательств.

Средства субъектов хозяйствования с начала года сократились на 26,3 млрд. грн. и на 1 июля составили 117,6 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 151,2 млрд. грн., или 76,9% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 45,4 млрд. грн., или 23,1%.

По состоянию на 1 июля 2009 года. активы банков составляли 868,6 млрд. грн., общие активы – 944,6 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 79,4%.

За последнюю неделю Национальный банк Украины выкупил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 млрд. 530,23 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, за период с 6 по 13 июля 2009 года сумма ОВГЗ в портфеле НБУ увеличилась с 28 млрд. 583,91 млн. грн. до 30 млрд. 114,14 млн. грн.

Также сообщается, что сумма ОВГЗ у банков увеличилась с 10 млрд. 958,98 млн. грн. до 16 млрд. 180,11 млн. грн., у других держателей – с 4 млрд. 158,9 млн. грн. до 4 млрд. 254,33 млн. грн., у нерезидентов – со 154,34 млн. грн. до 156,51 млн. грн.

АКБ «Укрсоцбанк» рассматривает возможность возобновления кредитования девелоперских проектов в Киеве и регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам 13 июля ведущий специалист управления финансирования недвижимости главного офиса «Укрсоцбанка» Андрей БРЫНЗЫЛО.

По его словам, «Укрсоцбанк» рассматривает девелоперские проекты для кредитования. «Это достаточно большой перечень», - сказал он.

А.БРЫНЗЫЛО пояснил, что шансы, что кредитные линии будут разморожены, есть у качественных проектов, собственники которых вкладывают свои средства и открыто работают с банком.

Качественный проект подразумевает наличие возможности продавать данный вид недвижимости на рынке, юридическую чистоту схемы проекта, концепцию, которая устроит банк (у банка есть свои требования к проектам недвижимости). «Изначально не все проекты могут быть рассмотрены банком», - добавил он.

А.БРЫНЗЫЛО отметил, что банк рассматривает возможность кредитования как проектов жилой, так и коммерческой недвижимости. В части жилой недвижимости наиболее привлекательна для банка элитная недвижимость, продажи которой не зависят от ипотечного кредитования.

«Для Киева мы рассматриваем практически все сегменты коммерческой недвижимости, которые имеют возможность погасить займ», - добавил он.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,71 грн./долл., продают – по 7,77 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно повысился по сравнению с 13 июля.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,75 грн./долл., по продаже – 7,75-7,80 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки-продажи евро в украинских банках также незначительно повысился по сравнению с 13 июля и составляет 10,72/10,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,62-10,81 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-11,02 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 0,7% по сравнению с 13 июля и составляет в среднем 0,2241 грн./рубль, продажи – на 1,7%, до 0,2420 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,235 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,72 грн./долл., продают – по 7,78 грн./долл., курс немного повысился со вчерашнего дня.

Средний курс покупки-продажи евро в киевских банках составляет 10,76/10,91 грн./евро, что немного дороже, чем 13 июля.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 0,3% по сравнению с 13 июля и составляет в среднем 0,2249 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2455 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,68/7,78 грн., евро – 10,70/10,88 грн., рубль – 0,21/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,68/7,78 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,75 грн., евро – 10,75/10,88 грн., рубль – 0,23/0,248 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,6730/7,7220 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2345/0,2380 грн./рубль, котировки по евро-гривне повысились – 10,7190/10,8000 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3978/1,3980 долл./евро (понедельник - 1,3928/1,3930 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH по курсу 7,62/7,64 грн./долл.

Новости ТЭК

«Проминвестбанк» и компания «ДТЭК» подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумму 20 млн. долл. сроком на 18 месяцев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В сообщении отмечается, что привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы в энергогенерирующем сегменте ДТЭК, в частности приобретение турбин у Ленинградского машиностроительного завода «Силовые машины» для реконструкции энергоблоков ТЭС «Востокэнерго» (ДТЭК).

Первый аккредитив в рамках этой программы на сумму 250 млн. российских рублей был открыт 9 июля 2009 года.

В течение ближайших двух недель Румыния направит в Грузию техническую группу специалистов для изучения возможностей строительства хранилища сжиженного газа близ Черноморского побережья.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Грузии Александр ХЕТАГУРИ, передает «Новости-Грузия».

По словам министра, соответствующая договоренность была достигнута накануне в Анкаре, на встрече президента Грузии с премьер-министром Румынии. Во встрече также принимали участие министры энергетики обеих стран.

«Если группа придет к положительному заключению по вопросу строительства газохранилища и по его экономической целесообразности, то в конце августа – начале сентября состоится встреча на высшем уровне, на которой будут приняты конкретные решения по началу строительства", – сказал министр.

А.ХЕТАГУРИ отметил, что строительство газохранилища даст больше возможностей для транспортировки азербайджанского и туркменского газа с востока на запад. Газ из газохранилища морем будет поставляться в Румынию.

«Строительство газового терминала не только сделает более эффективной транспортировку газа, но и положительно повлияет на экономику Грузии. Это будет хорошо и для населения региона, где постоянно будет самый дешевый газ", – добавил министр.

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 13 июля, изменились разнонаправленно на фоне сомнений инвесторов в ближайшем восстановлении мировой экономики после кризиса.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,17 доллара - до 60,69 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,20 доллара - до 59,69 доллара за баррель, передает Reuters.

Машиностроение

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне сократилось на 84%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 36,548 тыс. штук. Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-июне сократилось на 91,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 456 штук.

Также в сообщении сказано, что в январе-июне в Украине было произведено 935 грузовых автомобилей.

Автомобильный завод «Богдан» (Луцкий автомобильный завод), входящий в корпорацию «Богдан», в январе-июне текущего года сократил выпуск легковых автомобилей на площадке в Черкассах на 81,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 7,684 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечается, что в июне т.г., после двухмесячного простоя, корпорация «Богдан» возобновила производство легковых автомобилей в Черкассах. За июнь с конвейера завода сошел 1621 автомобиль.

В компании объяснили, что негативная динамика производственных показателей связана с катастрофическим падением рынка новых легковых авто в Украине и отсутствием действенных шагов со стороны государства для защиты национального производителя.

Пищевая промышленность

Компания IDS Group, один из крупнейших производителей бутылированных вод (ТМ «Моршинская», «Миргородская», «Трускавецкая»), завершила консолидацию производителей трускавецкой воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«IDS Group завершила процесс консолидации разрозненных производств по разливу трускавецкой воды и создала на их базе единое предприятие – Трускавецкий завод минеральных вод», – говорится в сообщении компании.

Напомним, с 2007 года компания вела переговоры с компаниями – владельцами торговой марки «Трускавецкая» для консолидации производства воды торговой марки «Трускавецкая».

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Юрия ЕХАНУРОВА первым заместителем главы Секретариата Президента Украины.

Текст соответствующего указа от 14 июля размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

10 июля В.ЮЩЕНКО утвердил новую структуру Секретариата Президента, создав вторую должность первого заместителя главы СП. Он будет заниматься работой службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию.

Сегодня состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении аппарата ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады, в парламенте зарегистрирована инициатива 151 народного депутата, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины, о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется сегодня в 16.00

В повестке дня внеочередного заседания ВР три вопроса: законопроект, касающийся рекапитализации банков, изменения в госбюджет в части выделения средств на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по выборам Президента Украины.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций начнется в 15.00.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что возглавляемая им парламентская фракция сегодня продолжит блокировать работу парламента, пока первым вопросам Верховная рада не рассмотрит изменения к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" в отношении повышения прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Днепропетровск.

«У нас нет другого пути. Однозначным приоритетом для нас является вопрос жизни людей, наших избирателей», - объяснил позицию Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он выразил мнение, что предложенные фракцией Блока Юлии Тимошенко для рассмотрения на сегодняшнем внеочередном заседании ВР законопроекты о финансировании программы подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также о рефинансировании банков необходимо доработать.

«Считаю, что данные законы – о подготовке к Евро-2012 и о рефинансировании банков - необходимо принимать в первом чтении. Но их необходимо доработать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он критически высказался о состоянии выполнения программы подготовки к Евро-2012, поскольку, по его словам, из 7 млрд. грн., предусмотренных на эти цели в госбюджете, освоено всего 10% средств.

Кроме того, лидер Партии регионов отметил, что вопрос рефинансирования банков необходимо рассматривать лишь при условии предоставления правительством всесторонней информации об условиях и направлениях использования кредита Международного валютного фонда.

Говоря о перспективах окончательного принятия запланированных на сегодня в повестке дня работы ВР изменений к закону о выборах Президента, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что при принятии этого законопроекта должны быть учтены замечания и предложения всех политических сил, которые планируют принимать участие в президентской гонке.

Между тем ранее пресс-служба Партии регионов распространила заявление В.ЯНУКОВИЧА о готовности “регионалов” поддержать запланированные на сегодня к рассмотрению в ВР законопроекты.

В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов готова поддержать в парламенте законопроекты, касающиеся Евро-2012. Также он признал необходимость принятия решений по рефинансированию банков.

“И, безусловно, мы – за принятие закона о выборах, но согласованного, с учетом замечаний большинства фракций Верховной Рады”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Международные новости

Дефицит бюджета США за период с начала финансового года превысил 1 трлн долл.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

Такой дефицит впервые зафиксирован в бюджете США. Власти страны прогнозируют, что по итогам финансового года дефицит бюджета составит 1,841 трлн долл., передает Associated Press.

Правительство Великобритании подготовило законопроект, отменяющий предельный возраст для выхода на пенсию. Об этом сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую печать.

Действующий сейчас закон определяет 65 лет в качестве пенсионного возраста. В результате работодатель имеет право уволить сотрудника или сотрудницу после достижения ими данной возрастной группы.

Сейчас лейбористское правительство приняло решение отменить это ограничение, которое рассматривается им как "дискриминационное". В результате в Великобритании уже в нынешнем году будет ликвидировано само понятие пенсионного возраста: люди смогут работать столько, сколько они сами считают это необходимым и пока будут справляться со всеми должностными обязанностями.

Нынешняя инициатива правительства вызвана двумя причинами. Первая из них - особенности развития современного британского общества, где возраст человека практически перестал ощущаться из-за социальных и трудовых перемен, которые произошли в последние два десятилетия. В результате люди сохраняют активность до предельного возраста и остаются востребованными обществом даже на самом склоне лет.

Вторая - демографические изменения, которые привели к тому, что впервые в нынешнем году количество пенсионеров превысило количество школьников.

Свой вклад в отмену пенсионного возраста внес и нынешний экономический кризис. Проведенное по заказу правительства специальное исследование показало, что для преодоления тяжелых последствий кризиса продолжительность трудовой деятельности британцев должна быть увеличена на 7 лет.

Однако правительство решилось вообще отменить пенсионный возраст. Остается только определить, с какого возраста и кому будет выплачиваться минимальная государственная пенсия. Видимо, эти выплаты получат новое название.

(УНИАН)