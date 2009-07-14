Тимошенко: Украина и ЕС подпишут Соглашение об ассоциации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что до конца текущего года, максимум - в начале следующего, Украина подпишет с Европейским Союзом Соглашение об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время торжественного собрания (съезда) по случаю 10-летия ВО «Батьківщина».

«Именно наша команда сейчас ведет это дело, и мы до конца этого года, максимум в начале следующего, будем иметь подписанное Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заверила, что рано или поздно будет введен безвизовый режим между Украиной и странами ЕС.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года получило название Соглашение об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры о новом соглашении до конца этого года.