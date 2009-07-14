Партия Саркози поддержит Тимошенко на будущих выборах

Партия Президента Франции Николя САРКОЗИ «Союз за народное движение» поздравила украинскую партию «Батьківщина» с 10-летикм.

Соответствующее обращение зачитал сегодня на съезде “Батьківщини” депутат Национальной ассамблеи Франции, президент парламентской группы Франция-Украина Тьери МАРИАНИ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Как генеральный секретарь «Союза за народное движение», я знаю, чем Украина обязана своему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО. Безусловно, она является лидером, в котором вы нуждаетесь во время нынешнего финансово-экономического кризиса, а также перед лицом вызовов, связанных с модернизацией вашей энергетической системы», - сказал Т.МАРИАНИ.

Он отметил, что «Юлия ТИМОШЕНКО является тем лидером, который открывающим перед вашей партии большую перспективу, о чем свидетельствует ее постоянное участие в саммитах Европейской народной партии совместно с главами других европейских государств и правительств».

«Союз за народное движение» и партия «Батьківщина» принадлежат к одной семье - Европейской народной партии. Именно поэтому мы должны сотрудничать и быть едиными. Именно поэтому «Союз за народное движение» будет всегда рядом с вами под время предстоящих выборов», - сказал Т.МАРИАНИ.

«Что касается меня, то я лично приеду поддержать Вас во время предстоящей избирательной кампании», - сказал он, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.