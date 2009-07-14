На Кировоградщине открыт современный элеватор

7 июля в селе Добронадиевка Александрийского района Кировоградской области состоялось торжественное открытие нового современного сертифицированного элеватора «ХПП Добронадиевское». Инвесторами проекта выступили компании «УкрАгроКом» и «Гермес-Трейдинг».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «УкрАгроКом», освящение элеватора провел епископ Александрийский и Светловодский АНТОНИЙ.

В присутствии многочисленных зрителей элеватор принял первую машину с зерном. А затем почетные гости и инвесторы поднялись в операторскую комнату и произвели символический запуск объекта. Начальник хлебной инспекции Кировоградской области Алексей МЕДВЕДЕНКО выдал официальное разрешение на работу элеватора. Примечательно, что номер свидетельства заканчивается на «7-ку» - символическое для даты открытия - 07.07 – число. Гости ознакомились с работой всех служб элеватора и собственными глазами убедились в том, что «ХПП Добронадиевское» оснащено по наивысшим мировым стандартам, отметили в пресс-службе.

По информации компании «УкрАгроКом», главной причиной строительства «ХПП Добронадиевское» является рост объемов производства зерна, недостаточность элеваторов для хранения урожая в целом в Украине, рост площадей возделывания земли компании «УкрАгроКом» (с 5 тыс. га в 2000 г. до почти 50 тыс. га в 2009 г.), увеличение за счет технологий урожайности и получение прогнозируемого собственного урожая зерновых и масличных до 250 тыс. тонн, развитие зерноторгового бизнеса.

Директор компании-соинвестора «Гермес-Трейдинг» Юрий СКИЧКО отметил, что «с такими элеваторами можем уверенно идти к производству зерна в объеме 70 миллионов тонн. Если мы еще прибавим к таким элеваторам современные автомобильные, железнодорожные и водные магистрали, то выйдем на 80, 100 миллионов тонн зерна, которые ежегодно будут выращивать в Украине".

На открытии элеватора присутствовали: заместитель министра аграрной политики Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ, заместитель главы Кировоградской областной государственной администрации, заместитель председателя Кировоградского областного совета Яков БОНДАРЬ, генеральный директор Украинской зерновой конфедерации Сергей СТОЯНОВ, главы районных государственных администраций и районных советов области, сельские председатели ближайших населенных пунктов, сельхозпроизводители региона, работники группы компаний «УкрАгроКом». Инвесторы этого проекта получили награды от ОГА. В частности, Я.БОНДАРЬ вручил генеральному директору коллектива компании «УкрАгроКом» Анатолию КУЗЬМЕНКО наивысший региональный знак отличия «Честь и слава Кировоградщины».

Справка УНИАН. «ХПП Добронадиевское» построено возле трассы Киев – Днепропетровск, рядом с железнодорожной станцией Счастливая Одесской железной дороги. Строительство было начато 8 апреля 2008 года.

На территории зерноприемного комплекса «Добронадиевское» общей площадью 7,45 га построен элеваторный комплекс, административно-бытовое помещение, лаборатория, проложены новые коммуникации и построены новые дороги. Проектная мощность первой очереди - 35 тыс. тонн зерна, вторая очередь - 77 тыс. тонн хранения зерна. Введение в эксплуатацию второй очереди планируется в 2010-2011 году. Общая стоимость строительства первой очереди - 10 млн. дол. Из них стоимость оборудования превышает 4 млн. дол. Мощность транспортных линий - 175 тонн в час. Три линии отделения по принятию зерна общей мощностью до 10 тыс. тонн в сутки с автомобилей, а также одновременная отгрузка до 3 тыс. тонн зерна в сутки на железнодорожные вагоны и автотранспорт. Запланировано ежегодное принятие зерна в количестве около 100 тыс. тонн.

На предприятии работают 38 человек. Срок окупаемости проекта составляет 7-8 лет.

Инвесторы «УкрАгроКом» и «Гермес-Трейдинг» - это вертикально-интегрированная группа компаний, которая динамично развивается в аграрном секторе Украины. Группа объединяет выращивание, агропереробку и торговлю зерном на внутреннем и на международном рынке. Компания «УкрАгроКом» обрабатывает землю на площади почти 50 тыс. га в центральной части Украины.

Зерноторговая компания «Гермес-Трейдинг» (г. Киев) работает на рынке торговли зерновых и масличных с 2002 года на всей территории Украины. Имеет представительства в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях. В распоряжении компании - три современных сертифицированых элеватора - "УкрАгроКом", Королевский ХПП и ХПП Добранадиевское.

Группа компаний «УкрАгрКом» и «Гермес-Трейдинг» вошла в рейтинг наилучших сельхозтоваропроизводителей и зерноторговых компаний Украины 2008 года.