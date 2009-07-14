Во Франции сожгли более 300 автомобилей

Во Франции канун Дня взятия Бастилии отмечен беспорядками. Сожжено более 300 автомобилей. В последние годы празднества неизменно сопровождаются массовыми погромами с участием молодежи. На этот раз, во вторник, обеспечивать безопасность на мероприятиях в Париже будут более 10 тысяч полицейских. Центром торжеств станут Елисейские поля и Марсово поле.

Такое бывает только 14 июля. В 6 утра в Париж входят танки. И командир танковой дивизии отдает команду: "Начать фотосессию". День взятия Бастилии - самый главный и самый любимый национальный праздник. Считается, что именно захват крепости стал началом Великой французской революции. Хотя 220 лет назад штурмующие вряд ли предполагали, какое символическое значение будет иметь это событие. Узников в Бастилии обнаружилось всего семеро, да и охрана была очень скромной - 110 человек.

"Я командую первым гарнизоном парашютистов-десантников. Выступление, которое мы готовим, будет длиться несколько часов. Его увидят парижане, наши семьи по телевизору и, конечно, главнокомандующий. Это выступление 14 июля для нас момент общей гордости. Мероприятие проходит перед Триумфальной аркой на Елисейских полях - в месте, очень важном для истории Франции. Это волнующий момент",- рассказал полковник Пеленель.

От Бастилии уже давно ничего не осталось. Все праздничные мероприятия - в центре, на Елисейских. Танки, пушки, показательные полеты авиации. Места получше и повыше занимают с раннего утра. В сопровождении конной кавалерии президент принимает парад. В этом году гостем парада во Франции - Индия. Военно-морские, воздушные и наземные войска прошли маршем и пролетели над Парижем, открывая шествие.

Кроме официальной части, фейерверки, гуляния. Как сообщают в этот день агентства, в День взятия Бастилии традиционно проходят торжественные мероприятия с участием молодежи. Который год эти мероприятия начинаются еще ночью - в пригородах. В этом году, как обещает МВД, в канун праздника сожгли 317 машин, на 6 процентов больше, чем в предыдущем.