Очередное заседание Кабмина перенесено на 17 июля

Очередное заседание Кабинета министров планируется провести не как обычно в среду, 15 июля, а в пятницу, 17 июля.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Причиной переноса даты заседания собеседник агентства назвал то, что 15 июля утром премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в сопровождении группы министров отбывает с двухдневным рабочим визитом в Южную Корею.