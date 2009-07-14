Очередное заседание Кабмина перенесено на 17 июля
16:13, 14 июля 2009Разное
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В связи с визитом премьера в Южную Корею
Очередное заседание Кабинета министров планируется провести не как обычно в среду, 15 июля, а в пятницу, 17 июля.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
Причиной переноса даты заседания собеседник агентства назвал то, что 15 июля утром премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в сопровождении группы министров отбывает с двухдневным рабочим визитом в Южную Корею.
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