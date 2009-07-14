После запрета ГНА выявила 155 фактов незаконных азартных игр

С начала действия закона о запрете игорного бизнеса в Украине налоговики выявили 155 фактов незаконного проведения азартных игр, изъяли 2,3 тыс. игорных автоматов и другое оборудование на сумму 30,2 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, налоговики составили 63 административных протокола, 25 материалов направлено в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел по ст. 203 Уголовного кодекса (деятельность в сфере запрещенных видов хозяйственности).

По словам первого заместителя начальника налоговой милиции, начальника главного управления налоговой милиции ГНАУ Геннадия ЛИСОВОГО, налоговая милиция начала профилактические операции относительно субъектов игорного бизнеса, которые продолжают незаконно работать. Для ее проведения как в дневное, так и ночное время сформировано около 500 мобильных групп по всей Украине, в которых задействовано 1,5 тыс. работников налоговой милиции.

За 2 дня проведения операции установлено 53 факта осуществления запретных азартных игр, изъято 489 единиц игорного оборудования на сумму 6,5 млн. грн. Относительно нарушителей составлено 17 административных протоколов.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».