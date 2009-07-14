Тимошенко просит оппозицию срочно принять законопроекты по Евро

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит депутатов Верховной Рады, в том числе представляющих оппозицию, неотложно принять необходимые решения для подготовки к проведению в Украине Евро-2012 и прозрачных президентских выборов с предвыборной компанией в течение 90 дней.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА, с такой просьбой Ю.ТИМОШЕНКО обратилась сегодня к народным депутатам.

«Премьер обращается к оппозиции и всем депутатам с просьбой неотложно одобрить решения, которые дали бы возможность продолжить подготовку к Евро-2012 и провести следующие выборы Президента по прозрачным правилам за 90 дней», - сказала М.СОРОКА, цитируя заявление премьер-министра.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с уважением относится к инициативам о повышении социальных стандартов, но вопрос об их изменении требует дополнительной доработки.

«Я с уважение отношусь к оппозиции и ее стремлению повысить социальные стандарты для граждан Украины. Этот вопрос, как и кадровые изменения в правительстве, будет обязательно рассмотрен, когда будет надлежащим образом подготовлен», - говорится в заявлении премьер-министра Украины.

Как сообщалось, сегодня в ВР в 16.00 должно было начаться внеочередное заседание, однако депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.