Яценюк: Парламент заблокирован, потому что БЮТ и ПР не договорились

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что фракции Партии регионов и БЮТ не смогли договориться в отношении принятия изменений к закону о выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя сегодняшнее блокирование депутатами от ПР работы парламента.

«Ничего нового не происходит, это, как всегда, проходят национальные соревнования в парламенте – кто кого перехитрит», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что «мне кажется, что не договорились по тексту и по существу» законопроекта о внесении изменений в Закон «О выборах Президента Украины».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «если нет данного закона, нет и четкой и понятной процедуры голосования во время президентской кампании».

Он подчеркнул, что фракции Партии регионов и БЮТ «глобально не договорятся, а ситуативно, наверно, договорятся».

Он также отметил, что «это будет продолжаться (идет речь, в частности, о ситуации в парламенте – УНИАН) до того момента, пока в Украине не состоятся президентские выборы и пока в Украине не будет нового парламента».