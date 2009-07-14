Герман: БЮТ пытается давить на “Интер”

Народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информации Анна ГЕРМАН заявляет, что БЮТ через Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его акциями телекомпании «Интер» пытается оказывать давление на телеканал “Интер”.

Об этом говорится в комментарии А.ГЕРМАН, размещенном на сайте Партии регионов.

“Очень тревожным является тот факт, что Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств смерти И.Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью, акциями телекомпании „Интер” БЮТ пытается использовать в качестве механизма политического давления на самый рейтинговый в Украине телеканал”, - заявила А.ГЕРМАН.

По ее словам, “БЮТ и сама Юлия ТИМОШЕНКО своими действиями и высказываниями не раз доказывали, что у них одна цель – полный контроль над „Интером”, особенно перед президентскими выборами”.

По убеждению А.ГЕРМАН, члены БЮТ вместе с коммунистами фальсифицировали заключение ВСК ВР.

“То, как сегодня члены БЮТ вместе с коммунистами спешно сфабриковали якобы заключение парламентской комиссии, еще раз подтверждает: они не остановятся ни перед чем. БЮТ будет пытаться применить к „Интеру” рейдерскую атаку”, - сказала она.

А.ГЕРМАН заявила, что как председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации, будет “вынуждена обратиться к международным правозащитным организациям с призывом помочь защитить украинские медиа от рейдерских атак власти, сохранить свободу слова в Украине и напомнить политикам важнейшие принципы и основы демократии”.

Как сообщал УНИАН, ВСК ВР по расследованию обстоятельств смерти И.Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер» была создана 19 мая по настоянию фракции БЮТ.

Сегодня, 14 июля, председатель ВСК, народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ сообщил, что комиссия подтвердила установленный экспертизой факт фальсификации подписей И.Плужникова на документах об отчуждении акций телеканала «Интер».

Кроме того, по его словам, во время заседания ВСК было подтверждено, что дело о банкротстве одного из крупнейших акционеров «Интера» - ассоциации «Деловой мир» - сфальсифицировано.

Справка УНИАН. Бывший владелец "Интера" И.Плужников, владевший 71% акций телеканала, умер в июне 2005 года. Вскоре после этого его вдова продала 61% акций компании нынешнему первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

Инициатор создания Временной следственной комиссии в отношении "Интера" депутат от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО заявлял, что есть данные о том, что передача прав собственности на телеканал осуществлена незаконным путем.