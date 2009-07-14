БЮТ не исключает, что Ющенко в августе распустит Раду

Депутат от БЮТ, председатель парламентского Комитета по правовой политике Сергей МИЩЕНКО не исключает, что в августе Президент Виктор ЮЩЕНКО предпримет попытки по роспуску Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам.

По словам С.МИЩЕНКО, сегодня работу парламента блокируют для того, чтобы были основания для досрочных парламентских выборов. «Это повод дать возможность издать указ о роспуске парламента», - сказал он.

С.МИЩЕНКО напомнил, что 30-дневной срок блокирования работы ВР истекает 2 августа. «До этого времени будет тренировка по блокированию работы», - сказал он.

С.МИЩЕНКО отметил, что на сегодня желание по роспуску ВР объединяет Президента и Партию регионов. В то же время народный депутат исключил возможность силового разблокирования работы ВР со стороны коалиции. «Я лично против. Это недемократический путь», - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, может ли Конституционный Суд дать право Президенту на роспуск парламента после 2 августа (по мнению юристов, 24 июля истекает срок, когда Президент может распустить ВР, поскольку за полгода до президентских выборов этого делать нельзя – УНИАН), С.МИЩЕНКО сказал: «50 на 50».

Он объяснил это тем, что в Конституции Украины есть две статьи, противоречащие одна другой. В частности, одна статья говорит о том, что полномочия Президента составляют пять лет, а другая - о том, что полномочия Президента истекают после вступления в силу полномочий нового Президента. «В стране никто не может сказать, когда истекут полномочия у ЮЩЕНКО. Нет этой дать», - сказал он.

Кроме того, добавил С.МИЩЕНКО, нет конкретной даты, когда будет инаугурация нового Президента, а именно от этого срока нужно брать шесть месяцев, после которых Президент не имеет права на досрочный роспуск парламента. «В Конституцию Украины заложены такие нормы, которые могут толковаться судьями КС по-разному», - сказал он.