ЦИК утвердила план работы на ІІ полугодие

Центральная избирательная комиссия сегодня на своем заседании утвердила ориентировочный план работы ЦИК на второе полугодие 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Принятый документ состоит из шести разделов, каждый из которых определяет основные направления работы ЦИК в указанный период. В частности, им предусмотрены вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии, мероприятия по организационной и аналитическо-методической работе, финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности и тому подобное.

Также Комиссия своим постановлением утвердила распределение субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам, необходимой для подготовки и проведения внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины в отдельных регионах Украины на 20 сентября 2009 года.

Согласно расчетам ЦИК, которая является распорядителем бюджетной программы „Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, потребность в средствах на подготовку и проведение внеочередных местных выборов, назначенных постановлениями Верховной Рады Украины от 25 июня 2009 года в отдельных регионах Украины на 20 сентября 2009 года, составляет 591,6 тыс. грн.

За эти средства планируется провести внеочередные выборы сельских, поселковых и городских председателей, а также внеочередные выборы депутатов сельского совета в 20 территориальных округах 15 регионов Украины.

Постановление Комиссии с необходимыми расчетами направлено Министерству финансов Украины на согласование.